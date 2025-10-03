Adomavičiui paskelbus apie atsistatydinimą, kultūros bendruomenė neatsitrauks: streikas vyks

Pasak jos, ir toliau bus dedamos visos pastangos, kad Kultūros ministerija būtų atskirta nuo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“.
„Įspėjamasis streikas vyks. Mūsų pozicija nesikeičia, kol negausime garantijų, kad „Nemuno aušra“ bus patraukta nuo Kultūros ministerijos“, – taip į žinią apie I. Adomavičiaus pasitraukimą socialiniame tinkle „Facebook“ reagavo kultūros bendruomenė.
Penktadienį I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš kultūros ministro pareigų. Ministerijoje „aušrietis“ dirbo savaitę.
Kultūrininkų atstovė: ministro pasitraukimas iš pareigų problemos nesprendžia
Kultūros ministro „aušriečio“ I. Adomavičiaus sprendimas trauktis iš pareigų pagrindinės problemos nesprendžia, sako Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.
Pasak jos, kultūros bendruomenė tebėra nepatenkinta, kad ši sritis atiduota į „Nemuno aušros“ rankas.
Tai dar ne pabaiga.
„Tai dar ne pabaiga. Čia tik pradžia“, – BNS sakė viena iš protesto akcijos iniciatorių.
Susitikimas su kultūros bendruomene – atidėtas
Menininkams ir toliau piktinantis dėl „Nemuno aušrai“ patikėtos Kultūros ministerijos, penktadienį turėjęs įvykti antrasis premjerės Ingos Ruginienės susitikimas su kultūros bendruomenės atstovais – nukeltas.
„Susitikimas su kultūros bendruomenės atstovais atidėtas“, – Eltą informavo ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, nedetalizuodamas tokio pasikeitimo priežasčių.
Tiesa, ketvirtadienį Lietuvos šokio informacijos centro vadovė, viena Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narių G. Masteikaitė socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad aktyvistai nebuvo sulaukę neoficialaus premjerės kvietimo.
Pasak jos, kvietimas susitikti nuskambėjo tiesioginio eterio metu, laidoje „Alfa taškas“. Netrukus menininkė tikino sulaukusi premjerės komandos skambučio, kurio metu kvietimas buvo pakartotas ir gyvai.
„Manome, kad toks kvietimo būdas neatitinka socialinio dialogo etikos principų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji.
„Reikia grįžti prie protokolo. Atsiunčia pasiūlymą, suderiname laikus ir einame. Mes ne prieš, mes mielai sutinkame su premjere susitikti. Norime kalbėti apie savo klausimą ir norime susiderinti visiems tinkamus laikus – pagal etiketą“, – savo ruožtu Eltai sakė Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
ELTA primena, kad šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Dėl situacijos Kultūros ministerijoje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) penktadienį nutarė sušaukti koalicinės tarybos posėdį.
Naujausi komentarai