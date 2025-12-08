 Akordeonistas Danielius pristato autorinį kūrinį „Rytas“ su Kuršių nerijoje filmuotu vaizdo klipu

2025-12-08 17:06 diena.lt inf.

„Rytas“ – tai spontaniškai atlikta melodija, kurią sukūriau begrodamas savo žmonai. Kartu su aranžuotoju Mindaugu Stumbru įpynus šią temą į styginių aranžuotę, kūrinys įgavo brandų, visapusišką išpildymą – tapo muzika, galinčia suvirpinti širdies gelmes. „Tai muzika, kuri gydo. Vis galvodavau, kokį rytą atspindėtų šis kūrinys. Man asmeniškai šis kūrinys yra apie tuos sunkius rytus, kai prastai išsimiegame, kai skauda nugarą – jo klausymas tarsi pakelia, viduje pasidaro lengviau“ – dalinosi kūrinio autorius. 

„Kurdami šio kūrinio klipą ieškojome vietos, kuri atspindėtų šio klipo atmosferą. Nors svarstėme ir tolimas užsienio lokacijas, supratau, kad niekas nenurungs Kuršių nerijos grožio. Su talentingu vietiniu videografu Artiom Myškin užfiksavome „Ryto“ atlikimą gražiausiose Neringos vietose ir sukūrėme šį klipą. Klipo filmavimą pradėjome vos prašvitus, dangus buvo apsiniaukęs, filmavome belaukiant horizonte pirmojo saulės spindulio – vyraujantis oras susijungė su kūrinio nuotaika“ – vaizdo klipo filmavimo ypatybėmis dalinosi akordeonininkas Vytenis Danielius.

Šis kūrinys taip pat simbolizuoja ir vinilinės plokštelės „Shades of Heart“ išleidimą. Debiutiniame albume susipina klasikinės, džiazo ir tango muzikos elementai. Drauge su gitaristu Mindaugu Stumbrumi ir kontrabosininku Aliaksey‘umi Kryshtaliu Vytenis Danielius atrado akordeono džiazo trio skambesį, kurį papildė subtilios styginių kvarteto aranžuotės. Ilgos aranžuočių paieškos, bendros repeticijos ir nesuskaičiuojamos kūrybinės valandos virto muzika, kuri pirmą kartą gyvai skambės šiame koncerte ir padės pajusti širdies šešėlius.

Išgirsti kūrinį ir pamatyti vaizo klipą galite čia:

Albume skamba originalios V. Danieliaus kompozicijos („Rytas“, „Pasivaikščiojimas po lietaus“, „Vidurnaktis“, „Pergalė“, „Saulėtekis Dykumoje“ bei peraranžuoti muzikos grandų Richardo Galliano, Astoro Piazzollos ir Eddy Louisso kūriniai.

„Šis vinilas – ilgai brandintas mano pirmasis albumas. Tai ne tik muzikos kūrinių rinkinys, bet ir kelionė, kuria noriu pasidalinti. Albume sudėjau visas savo kūrybos puses – nuo jautriausių iki drąsiausių, nuo šviesiausių iki tamsiausių. Tai muzika, kuri kasdien teikia prasmę ir įkvepia“, – sakė V. Danielius.

Albumo pristatymo koncertai:

Gruodžio 13 d. – Kauno valstybinė filharmonija.

Vasario 8 d. – Šv. Kotrynos bažnyčia.

