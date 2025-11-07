Ansamblio „Šviesotamsa“ koncertai „Sarbievijaus kelionė į Romą“ Vilniuje ir aplinkiniuose dvaruose

Šie metai – ypatingai poetiški, skirti Baroko literatūros metams, pasidžiaugti ir su publika pasidalinti lietuvių Horacijumi vadinamo poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–1640) eilių įmantrumu ir grožiu. Su ansambliu „Šviesotamsa“ koncertinėje programoje atliekame M. K. Sarbievijaus laikų muziką iš jo gyvenimo aplinkos. Muzikinės ir poezijos temos čia persipina: Giesmių giesmės, pastoralės (Silviludijų), odžių Švč. Mergelei Marijai ir Jėzui, ir kt. Skambanti programa „išaudžia“ Sarbievijaus tekstų ir jo epochos muzikinį dialogą – nuo Vilniaus jėzuitų aplinkos iki itališkosios Barberini orbitos ir valdovų Vazų rūmų.
Buvo labai įdomu iš arti susipažinti ir su Klaipėdoje gimusio ir Karaliaučiuje gyvenusio poeto Simono Dacho vokiškąja kūryba, Moliūgo trobelės draugijos veikla, Karaliaučiaus katedros vargonininko Heinricho Alberto muzika, kurios didelė dalis parašyta S. Dacho tekstais. Iš to gimė koncertinės programos „Prūsijos kunigaikštystei 500“ ir „(Ne)pažįstamas Simonas Dachas“, kurios susilaukė didelio pasisekimo Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje.
Grįžtant prie M. K. Sarbievijaus – su ansambliu „Šviesotamsa“ jau ne pirmą kartą koncertavome nuostabiame Trakų Vokės dvare, kur visada gera sugrįžti. Tačiau šiemet man knietėjo aplankyti ir Glitiškių bei Maišiagalos Houvalto dvarus. Šios vietos – netoli mano mėgstamos vasaros atostogų gamtos atokvėpio kampelio, kur paprastai liepos mėnesį klausausi gervių ir kitų paukščių balsų ir perskaitau tuntą knygų. Tad lankydamas apylinkes pagalvojau, kaip būtų puiku atvažiuoti su senąja muzika ir klavesinu iki šių dvarų. Ir štai, mano svajonės pildosi. Glitiškių dvare įvyko mūsų programos „Sarbievijaus kelionė į Romą“ premjera, o Maišiagalos dvare publika dar turės galimybę išgirsti mūsų koncertą visai jau greitai – lapkričio 16 dieną.
Tarp nuostabiausių salių, kuriose su ansambliu „Šviesotamsa“ teko koncertuoti, milžinišką įspūdį paliko Vilniaus universiteto Aula Parva salė. Čia, Vilniaus universiteto filologijos fakultete, rugsėjo gale įvyko Sarbievijui skirta tarptautinė konferencija, skirta aptarti Sarbievijaus kūrybai. Baigiamasis akordas-koncertas papildė konferencijoje pabrėžiamus tris elementus: protą (ratio), jausmus (affectus) ir pojūčius (sensus).
Išlydint Sarbievijų iš Vilniaus pristatomi renesanso kūrėjai, susiję su Lietuvos valdovais – Diomedes Cato, Jan Brant, Giovanni Battista Cocciola, Teodoro Riccio. Pasitinkant Sarbievijų Romoje – ankstyvojo baroko kompozitorių Virgilio Mazzocchi, Giovanni Battista Fontana, Giovanni Girolamo Kapsberger, Girolamo Frescobaldi, Francesca Caccini kūryba. Tuo tarpu išgarsėjusiam Sarbievijui pašauktam į Vladislovo Vazos pamokslininko tarnystę – Francesco Anerio, Aldebrando Subissati kompozicijos, kurie irgi dirbo Vazos dvare.
Užbaigiant jubiliejinius 400 metų Sarbievijaus poezijos „Lyrikos knygos“ leidinio metus, vilniečiai, dar nespėję pakliūti į šį koncertą, turės galimybę jį išgirsti gruodžio 12 dieną Valdovų rūmuose.
Atlikėjai: ansamblis „Šviesotamsa“.
Rūta Vox (Vosyliūtė) – sopranas.
Marianna Puriņa (Latvija), Augusta Jusionytė-Zuokė – smuikai.
Vilimas Norkūnas – baritonas, klavesinas, basso continuo.
Koncertus finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Partneriai: Bernardinai.lt, Regionų naujienos, VU Filologijos fakultetas, Valdovų rūmai, Nemenčinės kultūros centras, Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje, Vilniaus krašto etnografinis muziejus, VšĮ Baltijos vėjai.
Naujausi komentarai