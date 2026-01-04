Sostinė įamžins rezistento Algimanto Andreikos, žydų gelbėtojų Stanislavos ir Jono Ruzgių atminimą

Tam bendru sutarimu pritarė gruodį posėdžiavusi sostinės savivaldybės taryba.
Atminimo lentą A. Andreikai numatoma įrengti ant namo Pilies gatvėje 4, kur 1987–1989 metais gyveno šis laisvės kovų dalyvis ir politinis kalinys.
Lentą Pasaulio tautų teisuoliams Ruzgiams planuojama įrengti ant pastato D. Poškos gatvėje 17, kur sutuoktiniai gyveno ir gelbėjo žydus Antrojo pasaulinio karo metu.
Vilniaus politikams leidus įrengti lentas, Miesto aplinkos skyrius dar turi gauti pastato savininkų sutikimą tai daryti, tuomet bus organizuojamas lentų gaminimas ir pakabinimas.
Tarybos Istorinės atminties komisijos pirmininkė, tarybos narė Kamilė Šeraitė-Gogelienė BNS nurodė, kad vienai iš minėtų lentų sutikimas jau gautas, ji galėtų būti įrengta pavasarį.
„Dėl A. Andreikos mes jau turime sutikimą, tai eisime tiesiai į gamybą ir tikiuosi, kad pavasarį galėsime organizuoti atidengimą. O dėl lentos Ruzgiams dar reikės gauti savininkų sutikimą, tad turbūt užtruksime šiek tiek ilgiau, bet tikiuosi, jog nestrigsime“, – sakė politikė.
Tarybos sprendimas įrengti memorialines lentas netenka galios, jeigu savininkų sutikimo miestas negauna per dvejus metus. Lentos įrengiamos savivaldybės lėšomis ir tampa Vilniaus turtu.
K. Šeraitė-Gogelienė pažymėjo, kad vienos lentos projektavimas, pagaminimas ir įrengimas kainuoja apie 3,5 tūkst. eurų.
Politikės duomenimis, su naujomis ir pakeistomis rusiškų rašmenų atminimo lentomis, tipinio dizaino raudonų memorialinių lentų Vilniuje jau pakabinta mažiausiai pusšimtis.
Naujausi komentarai