 Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje atgis Čiurlionio kūryba

2025-09-16 10:08
Pranešimas spaudai

Pristatyti Baltijos šalių mėgėjų teatro tendencijas, režisūros naujoves bei geriausius pastarojo laikotarpio pastatymus šį savaitgalį į Varėną atvyksta Latvijos, Estijos, Lenkijos bei Lietuvos mėgėjų teatrai – rugsėjo 20–21 d. čia vyks dešimtasis Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalis „Baltijos rampa“.

Šiųmetis festivalis skirtas žymaus Lietuvos kūrėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Žiūrovai turės išskirtinę galimybę išvysti specialiai šiai sukakčiai Baltijos šalių režisierių sukurtus spektaklius, kuriuose teatro kalba atgis M. K. Čiurlionio kūryba, dailė ir muzika.

Renginio programoje – spektakliai, dalyvaujančių šalių teatro tradicijų pristatymai, Baltijos šalių mėgėjų teatrų asociacijų lyderių susitikimas bei režisierių seminaras „Dailė ir muzika teatre“, kurį ves scenografas Marius Nekrošius ir kompozitorius dr. Titas Petrikis.

Pranešimo autoriaus nuotr.

Festivalio renginiai vyks Varėnos kultūros centre, Margionių klojimo teatre, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Festivalis „Baltijos rampa“ – tai 55 metus gyvuojanti tradicija, paeiliui vykstanti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šiųmetį festivalį organizuoja Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga, Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Varėnos kultūros centras.

