 Ekspertė paaiškino, kaip iš tikrųjų reikia rengtis į teatrą

2025-12-02 11:22
Arnas Mazėtis (LNK)

Ar galima spektakliu ar opera mėgautis apsirengus džinsais, ar visgi reikia kostiumo vyrams ir suknelės moterims? Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė pasakojo, kas tinka operos vakarui, o ką geriau pasilikti kitoms vietoms.

– Ar galima į teatrą, operą, baletą ateiti su džinsais arba treningais?

– Klausimas sudėtingas. Tiesiogiai atsakius – veikiausiai tai nebūtų labai priimtina. Bet žaismingai sakant – džinsų būna visokių. Viskas priklauso nuo to, kaip patys vertiname savo aprangą.

– Kaip lietuviai rengiasi eidami į teatrą?

– Mes puikiai atrodome. Manau, lietuviai yra stiliaus jausmą turinti tauta. Tikrai negalėčiau pasakyti, kad matyčiau akibrokštų ar akivaizdžiai ne vietoje esančios aprangos – nesvarbu, kuriame teatre būtume. Tuo tarpu važinėdama po Europą esu mačiusi visko.

– Neslėpsiu, Niujorko „Metropolitan“ operoje esu nustebęs žmonių apranga. Bet ar yra taisyklės, kaip rengtis į teatrą?

– Taisyklių nėra, yra tik rekomendacijos. Atėjimas į teatrą – išskirtinis įvykis išskirtinėje erdvėje, tarsi šventė. Eidami į šventę pagalvojame, kaip pasiruošti. Viskas priklauso nuo supratimo, stiliaus ir manierų. Svarbiausia – elegancija, stilius ir tai, kad apranga derėtų erdvei.

Teatras / J. Balčiūno/ ELTOS nuotr.

– Kodėl žmonės puošiasi eidami į teatrą? Iš kur ši tradicija?

– Sunku pasakyti, iš kur ji atėjusi, bet tai natūralu. Į bet kurią šventę – net šeimos – renkamės tai, kas tinka. Taip ir atėjimas į teatrą, ypač į Nacionalinį operos ir baleto teatrą: pati aplinka tarsi įpareigoja būti šventiškesniais, pasiruošusiais priimti tai, kas vyks scenoje.

– Ar teko kam nors pasakyti pastabą dėl netinkamos aprangos?

– Ne, pastabų nesu sakiusi ir nesakysiu. Bet kiekvienas teatro vadovas pagalvoja, jei pastebi tam tikras tendencijas. Teatrai skiriasi – avangardinio šokio teatre apranga greičiausiai bus visiškai kitokia nei dramos ar operos. Žanras ir stilius nulemia, ko tikimasi ir iš žiūrovų. Todėl svarbu ne pastabos, o rekomendacijos, paaiškinimas ir edukacija, kas tai per vieta ir kaip joje derėtų atrodyti.

