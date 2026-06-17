Dalios Tamulevičiūtės konkursą laimėjo eskizas pagal Marijos Dautartaitės pjesę

Vadovaujantis konkurso nuostatais, spektakliui sukurti Kultūros ministerija skirs 20 tūkst. 275 eurus.
Oskaro Koršunovo teatro konkursui pristatytame eskize vaidino aktorės Gintarė Latvėnaitė ir Greta Bendžė, o ateityje prie trupės prisijungs Larisa Kalpokaitė, Aurelijus Pocius, Arūnas Sakalauskas bei Indrė Patkauskaitė.
Dviejų veiksmų spektaklyje „Urna“ bus pasakojama apie šeimą ir draugus, besirenkančius į užsienyje dirbusio bei ten mirusio tėvo laidotuves, atveriant jautrias temas apie gedulo metu pratrūkstančias emocijas, iškylančias senas nuoskaudas bei dramatiškai besirutuliojančius seserų santykius.
Šių metų konkurse savo kūrybą taip pat pristatė Nacionalinis Kauno dramos teatras, parodęs autoriaus ir režisieriaus Artūro Areimos kuriamos tragikomedijos „Kruvinos vestuvės“ eskizą, bei Stalo teatras, pristatęs režisierės Saulės Degutytės objektų sensorinio spektaklio „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ eskizą pagal Tomo S. Butkaus knygą.
Pagal konkursą laimėjusią paraišką sukurtas spektaklis bus suvaidintas kitų metų D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidaryme Varėnoje.
Kultūros ministerijos įsteigto Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso laimėtojas bus apdovanotas ir jam įteiktas atminimo ženklas per režisierės gimimo dieną – rugsėjo 30-ąją.
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