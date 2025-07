Europos kultūros sostinėje – ryškūs ir išskirtiniai lietuvių pasirodymai

Šeši pasirodymai

Chemnicas šiuo metu pulsuoja šokiu, muzika, parodomis, šiuolaikine poezija ir kitais kultūriniais renginiais. Šokėjai Marius Pinigis, Adrianas Carlo Bibiano, Andrius Stakelė, Ema Senkuvienė, Oksana Griaznova ir šviesų dailininkas Renaldas Bartulis į Chemnicą buvo pakviesti dviem progoms – į tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį „Tanz Moderne Tanz“ ir į šokio ekskursiją „Odyssey in C“.

Per septynias viešnagės dienas Vokietijoje „Nuepiko“ pristatė šešis pasirodymus, juos išvydo daugiau kaip 1 tūkst. žiūrovų.

„Svarbiausia išmokta pamoka – stipriam ryšiui su žiūrovais nereikia prašmatnios scenos. Jis gali užsimegzti bet kur – svarbiausia būti atviram, žaismingam ir pasiruošusiam dalytis tuo, kas tikra“, – po gastrolių šypsosi šokėjas A. C. Bibiano.

Kūryba – bažnyčioje

Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje „Tanz Moderne Tanz“ Lietuvos, Nyderlandų, Prancūzijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos trupės vokiečių publikai pristatė šokio spektaklius skirtingose miesto erdvėse. Trupė „Nuepiko“ į Chemnicą atvežė Lietuvos žiūrovams gerai pažįstamą spektaklį „Perdegimas“, už kurį šokėjas M. Pinigis anksčiau buvo apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“. Spektaklis sutiktas visiškai užpildyta Chemnico gotikinės bažnyčios erdve, o plojimai šokėjams ir kvietimai nusilenkti skambėjo net keturis kartus.

„Perdegimas“ su savo apokaliptine tema įspūdingoje bažnyčios aplinkoje įgavo papildomą emocinį atspalvį ir kontekstą, o mums, menininkams, suteikė naujų idėjų ir minčių apie tai, ką jau esame sukūrę“, – pasakojo M. Pinigis.

Stebi iš balkonų

Dalis festivalio šokėjų liko ir kitame Chemnice organizuojamame renginyje – „Odyssey in C“. Per keturių dienų meninę ekskursiją organizatoriai kvietė žiūrovus pažinti miestą, jo istorinius pastatus ir kitas erdves pasitelkiant šiuolaikinį šokį ir cirką. Miesto turgus, biblioteka, mėsinė, istoriniai pastatai, parkai ir kiti miesto objektai tapo spektaklių scenomis, kurias galėjo stebėti visi norintys.

Trupė „Nuepiko“ keturias dienas iš eilės žiūrovus pasitiko istorinėje mėsinėje, įsikūrusioje, kaip teigė vietiniai, ne pačiame saugiausiame miesto rajone. „Nuepiko“ pasirodymai vyko 8 val. ryto, tačiau nei ankstyvas laikas, nei atoki vieta nesustabdė Chemnico publikos – vieni spektaklį stebėjo iš balkonų, kiti – su puodeliais kavos rankose, o kai kurie – ir iš savo automobilių.

„Galimybė pasirodyti neįprastose miesto erdvėse leido pasiekti tuos, kurie paprastai į teatrus neužsuka – nuo miegamųjų rajonų gyventojų iki atsitiktinių praeivių. Visuomenė, miesto sociumas nėra homogeniškas. Rajone, kuriame šokome, gyvena labai skirtingi žmonės: tiek išsilavinę, turintys gerus darbus, tiek socialiai pažeidžiami asmenys, jaunimas ir senjorai. Kiekvieną dieną žiūrovų daugėjo, kai kurie pasirodymą žiūrėdavo po keletą kartų, o paskutinę dieną visi norintys nebetilpo ant šaligatvio. Toks formatas skatina kurti kitaip: kaip ribotoje erdvėje sutalpinti penkis šokėjus? Tekdavo išnaudoti kiekvieną kampą – nuo šaligatvio ir laiptų iki krūmų“, – prisimena M. Pinigis.

„Kiekvienas pasirodymas viešoje erdvėje yra unikalus. Nors Chemnice oras nebuvo idealus, kažkaip, tarsi per stebuklą, mūsų 8 val. ryto pasirodymams dangus visuomet nušvisdavo. Atrodė, jog miestas pats nori, kad spektaklis įvyktų“, – juokiasi šokėjas A. C. Bibiano. „Man labai patinka dirbti viešose erdvėse, nes jos panaikina įprastą atstumą tarp atlikėjo ir žiūrovo. Aplinka tampa bendrakūrėje – kiekviena tekstūra, kampas, netikėtas garsas įkvepia kūrinį. To neįmanoma kontroliuoti, todėl privalai būti čia ir dabar. Man tai gyviausi pasirodymai“, – pasakoja šokėjas.

Anot Chemnico teatro meno vadovės ir festivalio „Tanz Moderne Tanz“ kuratorės Sabrinos Sadowskos, šokis viešosiose miesto erdvėse keičia miesto veidą.

„Ypač svarbu, kad toks menas pasiekia visus – nesvarbu, kokios socialinės kilmės, amžiaus ar tautybės yra žiūrovai. Po dešimties metų patirties rodant šokį gatvėje galime drąsiai teigti, kad tai žmonėms padeda pajausti įkvėpimą, džiaugsmą, suteikia vilties“, – sako S. Sadowska.

Spontaniška premjera

Trupė „Nuepiko“ pasirodė ir uždaromajame „Odyssey in C“ renginyje.

„Sušokę paskutinį spektaklį šalia istorinės mėsinės, netikėtai gavome skambutį iš organizatorių – vienas kitos trupės šokėjas patyrė traumą, tad kilo dilema, kuo užpildyti atsiradusį plyšį programoje. Šią užduotį patikėjo būtent mums. Tą akimirką su kompozitoriumi ir šokėju A. Stakele nusprendėme parodyti būsimo mūsų spektaklio „Žmogus mėnulyje“ eskizą. Valandą prieš pasirodymą pradėjome jausti didžiulį nerimą – reikėjo spręsti techninius klausimus, rūpintis scenografija, organizuoti specialią šokio dangą, o repeticija vyko viešbučio fojė… Tačiau ir vėl sulaukėme gausios publikos palaikymo, o spektaklis buvo priimtas puikiai“, – pasakoja M. Pinigis.

Spektaklį „Žmogus mėnulyje“ Lietuvoje bus galima išvysti rudenį – vasarą trupė „Nuepiko“ skirs kūrybinei spektaklio rezidencijai.