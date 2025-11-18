Į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą įrašyti šeši dokumentinio paveldo objektai

Skelbiama, kad nacionalinio komiteto nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo ekspertai keturiems objektams suteikė regioninę, o likusiems dviem – nacionalinę reikšmę.
Į Nacionalinį registrą įrašyta Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus „Odė palaimintajam Stanislovui Kostkai“, rankraštiniai latviškos maldos „Tėve mūsų“ taisymai, rankraštinis lietuvių-vokiečių žodynas „Clavis Germanico-Lithvana“, Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus, vyskupo, 1794 m. sukilėlių vyriausybės – Lietuvos Vyriausiosios tautos tarybos – nario, pamokslas, Giesmynas „Clavis coeli“, Lietuviški ritinėliai pianolai.
Du objektai papildė jau registre esančius įrašus, tai – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos antrasis egzempliorius bei Jono Gotlibo Kislingo raižinys ant beržo tošies.
Komisija skelbia, kad dokumentinio paveldo išsaugojimui ir jo viešinimui skirtą UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ Lietuva įgyvendina jau 28 metus, o pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į Lietuvos nacionalinį registrą įrašyti 2006 metais.
Į Tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“ nuo 1995 metų įtraukta net 570 viso pasaulio atminties institucijose saugomų dokumentų ir jų kolekcijų.
Komisija pranešė, kad registrą įrašytos ir trys su Lietuva susijusios kolekcijos – Baltijos kelio dokumentai, Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija bei Liublino unijos aktas.
Nacionaliniame registre kartu su naujais objektais šiuo metu yra 94 rašytiniai dokumentai, tarp kurių Sibiro tremtinių laiškai ant beržo tošies, Bostono lietuvių enciklopedijos archyvas, lėktuvo ANBO-IV brėžiniai, Vilniaus žydų geto fondas, masinio gyventojų trėmimo operacijos „Priboj“ žemėlapis, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, Stasio Ušinsko lėlių marionečių brėžiniai, kino siužetas „Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė“, Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekcija, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.
