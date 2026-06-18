„Jaunųjų dainų autorių stovykla“ jau 14-tus metus suburia jaunus kūrėjus iš visos Lietuvos

Nuo pat pirmos stovyklos joje dirba ir patirtimis dalinasi aktoriai, bardai Gediminas Storpirštis ir Giedrius Arbačiauskas, kiek vėliau prisijungė aktorius, režisierius, muzikantas Darius Miniotas. O nuo šių metų prie pedagogų jungiasi buvusi stovyklos dalyvė, dainų autorė ir atlikėja Živilė Mackevičiūtė.
Stovykloje gausu kūrybos: tematiškai suskirstytos dienos leidžia prisiliesti prie šaknų, grupėse pasirenkamos ir paruošiamos liaudies dainos, sukuriamos naujos dainos pagal pasirinkto poeto arba savo parašytus tekstus. Grupėse ruošiamos ir „atsivežtos“, savo sukurtos dainos. Viena iš dienų skiriama lietuvių autoriams, kuriais šiais metais pasirinkti Vytautas Kernagis ir Andrius Kulikauskas ir jų suburtas lietuviškos scenos fenomenas „Dainos teatras“. Abu kūrėjai šiemet švęstų bendrą 150 metų jubiliejų.
Kiekvienos dienos pabaigoje stovykloje lankosi svečiai - savo srities profesionalai (žinomi aktoriai, muzikantai, poetai, etnomuzikologai). Šiemet laukiama kompozitorės, kanklininkės Žemynos Trinkūnaitės, poeto Aivaro Veiknio, dainų autoriaus ir atlikėjo Domanto Razausko bei aktorės, „Dainos teatro“ narės Ilonos Balsytės.
Dainų autorių stovykloje gimsta ne vieno pirma daina, sukuriamas pirmas eilėraštis, gausu atradimų, pažinčių bei kūrybinių draugysčių. Tai neįkainojama patirtis kelyje link profesionaliosios scenos.
„Naujos patirtys ir pažintys, plačios galimybės ir fantastiškai geras laikas – vieta, kurioje susitinka panašiai mąstantys jauni žmonės. Tai jaunųjų dainų autorių stovykla, – mintimis dalinasi projekto vadovė Alina Semionova. – Labai ačiū Lietuvos kultūros tarybai už palaikymą, kuri nenutrūkstamai stovyklą finansuoja jau keturiolika metų. O mes džiaugiamės rezultatu, kuris kasmet papildo profesionalią sceną naujais vardais. Stovyklos auklėtiniai, tapę ir Sauliaus Mykolaičio vardo premijos laureatais – Živilė Mackevičiūtė, Milda ir Teresė Andrijauskaitės („Baltos varnos“), Valentinas Abarius, Aurimas Liudvinavičius, Emilija Statinaitė ir kiti. Neišleidžiame jų iš akiračio ir padedame augti, kviečiame į jungtinius koncertus, festivalius“.
Savaitės darbus tradiciškai vainikuoja viešas nemokamas koncertas Trakų Vokės dvaro sodyboje, kuris vyks 2026 m. liepos 5 d. 14 val., o liepos 11 d. dar kartelį jaunieji kūrėjai susiburia valandos trukmės pasirodymui bardų festivalio „Akacijų alėja“ didžiojoje scenoje.
Jaunųjų dainų autorių stovykloje turiningai ir produktyviai praleistas laikas, kruopščiai sudaryta programa, profesionalų perteiktos žinios ir patarimai, naujos pažintys ir patirtys, atsiveriantys horizontai – visa tai investicija į kūrybiškumą, gebėjimų atskleidimą ir tobulinimą.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
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