Knygų mugė be valdžios: skelbia nepageidaujant prezidento, premjerės ir kultūros ministro

„Prezidente, kai ignoravote kultūros bendruomenės balsą, prašėte mūsų „pakentėti“ ir „palaukti“. To paties prašome ir jūsų – kitų metų Vilniaus knygų mugėje ir Muzikos salėje leiskime žodžiui ieškoti žmogaus be jūsų globos“, – socialiniame tinke „Facebook“ penktadienį paskelbė asociacija.
„Premjerės ir kultūros ministro kalbos 2026 metų mugėje taip pat nepageidaujamos“, – teigiama įraše.
Anot Lietuvos leidėjų asociacijos, kultūra nėra politikų tribūna, o 26-ojoje Vilniaus knygų mugėje žodis ieškos „kultūrą gerbiančio žmogaus“.
Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas.
Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.
Kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukė valstybės vadovo sprendimas kultūros ministru paskirti „aušriečių“ deleguotą, kompetencijų šioje srityje neturintį I. Adomavičių.
Dėl to keli tūkstančiai žmonių ketvirtadienį S. Daukanto aikštėje susirinko į protestą. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
Kaip rašė BNS, kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė 53 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
