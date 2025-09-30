Kultūros bendruomenė kviečia į įspėjamąjį streiką: tai gali būti paskutinis kartas

Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Ir ragina nepamiršti, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi.
Kultūros protesto iniciatyvinės grupės parengtose gairėse raginama nesileisti į kalbas apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Bendruomenės pozicija – vertybinė: Lietuvos kultūrą ir Kultūros ministeriją atriboti nuo partijos „Nemuno aušra“.
Šįkart tai – įspėjamasis streikas, todėl kviečiama ne užsiverti, o atsiverti. Parodyti Lietuvai, kiek joje daug kultūros, kokia ji laisva ir įvairi.
Raginant bendruomenę rengti savo iniciatyvas, vienijančiu motyvu taps M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“. Įspėjamojo streiko dieną, 14 val., bendruomenės nariai ir neabejinga visuomenė kviečiami susiburti miestų ir miestelių širdyse, aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba sugroti „Jūrą“.
„Čiurlionis – Lietuvos moderniosios kultūros šerdis. Jo „Jūra“ – mūsų himnas ir mūsų įspėjamoji sirena. Ta jūra – mes. Tegul visi girdi, kaip po truputį auga mūsų bangos“, – sako Kultūros protesto iniciatyvinės grupės nariai.
Raginama kurti palaikymo įvykius kiekviename Lietuvos mieste, miestelyje, kaime, vienkiemyje. Pakviesti kolegas parke dainuoti sutartines, bibliotekoje suorganizuoti susitikimą su rašytoju ar rašytoja, dalintis savo kūryba, o per ją – kurti bendrystę. Palaikymą galima išreikšti net ir savo namų ar institucijos lange išsikėlus protesto ženklą ar įspėjamojo streiko manifestą.
Įspėjamojo streiko dieną renginiuose kviečiama organizuoti pokalbius su susirinkusiaisiais. Skatinama kalbėtis apie jausenas, aptarti tai, vyksta, dėl ko nerimaujama, kodėl verta veikti dabar. Siekiama parodyti, kad mokama kultūringai kalbėtis, diskutuoti, išklausyti.
Visus gyvai vykstančius įvykius kviečiama fiksuoti ir dalintis visais informaciniais kanalais.
Kultūros protesto iniciatyvinė grupė taip pat ragina burtis į palaikymo grupes. Tegul visa Lietuva pamato, kiek joje yra kultūros, kokia ji reikšminga ir jungianti.
Įspėjamasis streikas organizuojamas valdantiesiems neatsižvelgus į daugiau nei 57 tūkst. žmonių pasirašytą peticiją ir praėjusį ketvirtadienį įvykusį didžiausią kultūros protestą S. Daukanto aikštėje Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, reikalaujant atsieti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos ir kultūros politikos formavimo.
Iniciatyvinė grupė ragina laikytis pagarbos ir įstatymų bei primena, jog renginiui, kuriame dalyvauja ne daugiau kaip 15 žmonių, leidimo susirinkti nereikia. Tačiau apie tokį susirinkimą laisva forma reikia informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje ketinama rengti susirinkimą.
Trečioji Kultūros asamblėja įvyks spalio 1 d., 18 val., Kultūros komplekse SODAS 2123.
