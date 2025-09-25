Kultūros bendruomenė proteste negaili kritikos: į ministeriją įsodinta visiška nekompetencija

Į mitingą susirinkę kultūros bendruomenės atstovai taip pat reiškia nepasitenkinimą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ ir siekia, jog šiai ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan. Prie Prezidentūros susirinkę aktyvistai šaukė „gėda Nausėda“, „gėda Nausėda – kaip tau ne gėda?“.
„Protestuojame prieš žmogų, kuris neturėtų būti kultūros ministru. Manau, kad teatras yra pavojuje. Aš esu aktyvi teatro savanorė ir noriu, kad žmogus būtų ministru, kuris išmano apie meną“, – Eltai sakė į protestą atėjusi Lietuvos nacionalinio dramos teatro savanorė Rugilė.
„Mes susivienijame, mes nebūsime tylūs, nebūsime mandagūs. Seniai baigėsi stereotipas, kad kultūra ir politika yra atskiri dalykai“, – žurnalistams sakė aktorė Elžbieta Latėnaitė, proteste laikiusi plakatą su užrašu „Nausėda, tu žiūrėjai į mano meną, aš žiūriu į tavo gėdą“.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio popietę su protestą rengiančios kultūros bendruomenės atstovais susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Po pokalbio ji sakė atsižvelgsianti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
„Premjerė pusantros valandos bandė minkštinti mūsų širdis, mėgindama įžiebti mūsų širdyse empatijos žybsnį. Bet bestuburės, ištižusios valdžios, galvojančios tik apie save ir išlikimą valdžioje, bet kokia kaina mes nepalaikysime“, – susirinkusiesiems kalbėjo viena protesto organizatorių Agnė Jokšė, nurodydama, kad iš premjerės išgirdo, jog pakeitus ministrų rokiruotes „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos.
„Ar tai mūsų problema, kad ministrė pirmininkė sutiko dirbti ir mėginti formuoti koaliciją kuri yra labai silpna? Ne“, – pabrėžė ji.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
Kiek anksčiau pats I. Adomavičius LRT radijui teigė vis dar nežinantis, ar ateis susitikti su protestuotojais.
„Tikrai nežinau, kaip šiandien bus su visa programa Seime, tai matysime“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė I. Adomavičius, pažymėdamas, kad yra pasiruošęs susitikti su bendruomenės nariais ateityje.
Karolis Kaupinis: Remigijus Žemaitaitis darys su valstybe ką nori
Proteste pasisakė ir kino režisierius Karolis Kaupinis, negailėjęs kritikos valdančiajai socialdemokratų partijai bei Prezidentūrai.
„Tai, kad ta smegduobė po truputį formuojasi, pasimatė tada, kai valdančioji partija pakeitė savo per rinkimus transliuotą poziciją sėkmės atveju neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“. Kad klaida su jais formuoti koaliciją pernai rudenį sakė ir prezidentas. Ir tada abu nuo tos pozicijos pradėjo atsitraukinėti. Ir kiekvieną kartą, kai prezidentas ar valdančioji partija nustatydavo naują raudoną liniją, „Nemuno aušra“ per ją truputį lipa. Ir vietoje to, kad pasakytų toliau nebe, Prezidentūra ir valdančioji partija atsitraukinėja toliau“, – dėstė K. Kaupinis, pažymėdamas, kad atsitraukta ir nuo pozicijos netvirtinti partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
„Iš pažadų, kad nebus jokių partinių kandidatų, kad nebus taikstomasi su politiniu terorizmu ir nekompetencija, vakar paaiškėjo, kad galų gale po metų turime būtent tai – politinio šantažo keliu į vieną svarbiausių valstybei ministerijų įsodinta visiška nekompetencija“, – konstatavo jis.
K. Kaupinio manymu, naujojo kultūros ministro paskyrimas įrodo, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis „ima valdyti politinę sistemą“.
„Naujoji kultūros ministro kandidatūra rodo, kad R. Žemaitaitis daro ir darys su valstybe ką nori, o Prezidentūra ir valdančioji partija dėl to galės padaryti vis mažiau, nes bijo priešlaikinių rinkimų ir mažumos Vyriausybės. Turėtų bijoti dėl valstybės likimo, bet labiau bijo prarasti valdžią“, – sakė jis.
Proteste dalyvauja darbą ministro pareigose baigiantis Šarūnas Birutis
Į protestą prie Prezidentūros atvyko ir darbą kultūros ministro poste baigiantis socialdemokratas Šarūnas Birutis. Politikas neslėpė, kad dėl susiklosčiusios situacijos jam yra gėda.
„Man šiandien gėda ir labai skaudu. Dėl to, kas įvyko ir kas vyksta“, – žurnalistams sakė laikinasis ministras.
„Tai prasidėjo ne vakar, tai prasidėjo anksčiau, kada Kultūros ministerija ir jos darbas kartu su visa bendruomene buvo nuvertintas neįvardijant jokių konkretumų. Ir tai yra didžiulis įžeidimas visai bendruomenei. O tai, kas įvyko toliau – yra pasekmės. Ir turgus. Kultūra buvo kaip pigiausia prekė išparduota. Tai mane labai žeidžia“, – aiškino socialdemokratas.
Jis nebuvo linkęs detaliai vertinti naujojo ministro I. Adomavičiaus, tačiau pažymėjo, kad prezidentas turėjo prisiimti atsakomybę dėl šio kandidato paskyrimo.
„Nenorėčiau komentuoti kitų žmonių. Jo galimybės yra tokios, kokios yra, ir tą visi puikiai žino. Ne jis pats kaltas. Kartais žmonės nesuvokia savo galimybių lubų. Bet, deja, yra ir žmonės, kurie už tai turėtų būti atsakingi ir atsakingai įvertinti. Kaip sakė, antilopių ir kažko neskirsime, bet po to paskutinę minutę neatsižvelgiama nei į kultūros bendruomenę, nei į sveiką progą, ne į nieką“, – apgailestavo jis, pažymėdamas, kad didelę dalį atsakomybės dėl susiklosčiusios situacijos turi prisiimti šalies vadovas.
Penktadienį – antroji kultūros bendruomenės atstovų asamblėja
Protesto organizatorė nurodė, kad penktadienį kultūrininkai žada tartis, kaip toliau reaguoti į susiklosčiusią situaciją.
„Mes, kultūros bendruomenė, nepamiršime, kad mus pardavė. Ir pardavė tik dėl to, kad silpna valdžia laikytųsi. Rytoj mes kviečiame kultūros bendruomenę į antrąją asamblėją. Mes tarsimės, ką daryti toliau, nes vis dar esame absoliučiai šokiruotos ir šokiruoti. Nors mūsų balsas buvo toks garsus – mūsų negirdėjo“, – apgailestavo A. Jokšė.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Remigijus Žemaitaitis sveikina protestą prieš Adomavičių
„Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis sveikina prieš jo bendrapartietį, paskirtąjį kultūros ministrą I. Adomavičių surengtą protestą. Politikas pabrėžia, kad smagu, jog kultūros bendruomenė pirmą kartą nuo nepriklausomybės atgavimo susimobilizavo ir atkreipė į save dėmesį.
„Aš labai vertinu ir sveikinu protestą. Tie patys protestuotojai protestavo prieš mane, tie patys protestuotojai protestuoja prieš Ignotą“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Smagu, kad per 35 metus pirmą kartą mes matome, kad kultūros bendruomenė atkreipė dėmesį į save, nes konservatorių valdymo metu kultūros bendruomenė buvo nustumta į šoną ir pamiršta. Liberalų sąjūdžio valdymo metu apskritai kultūros ministerija buvo neįdomi“, – pridūrė jis.
Visgi, pasak jo, dėl paskirtojo kultūros ministro kilusias emocijas reikėtų pagaliau padėti į šalį.
„Kultūros bendruomenė susitikusi su ministru ir pasišnekės, emocijas reikia šiek tiek nustumti į šoną“, – sakė R. Žemaitaitis.
Teks dirbti pagal LSDP suformuotas Vyriausybės programos nuostatas
„Aušriečių“ lyderis pripažįsta, kad pagrindinis iššūkis I. Adomavičiui bus tai, jog jam reikės dirbti pagal Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suformuotas nuostatas, įrašytas į Vyriausybės programos kultūros dalį.
„Taip, sudėtingiausia iš tikrųjų yra Ignotui. Nes Ignotas dalyvavo tik prie mūsų partijos programos kūrimo. Prie Vyriausybės programos kūrimo Ignoto nebuvo. Už Kultūros programą buvo atsakingi socialdemokratai – socialdemokratai kultūros programą ir sukūrė. Tai jam bus sudėtingiausias šiandieną variantas“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Ir vakar, ir užvakar, ir sekmadienį labai daug su juo kalbėjau. Taip, jis sako – aš norėčiau tam tikrų kitų pakeitimų. Bet, deja, Vyriausybės programa yra tokia, kokia yra, tai ministras turės kažkaip išspręsti“, – akcentavo jis.
„Aušriečiams“ numatoma ir kultūros viceministro pozicija
R. Žemaitaitis taip pat patvirtino, kad „Nemuno aušrai“ numatytas ir vienas iš kultūros viceministrų postų.
„Bus ir „Nemuno aušros“, bus ir iš kitos partijos vienas viceministras. Derinamos pozicijos – vakar, šiandieną buvau susitikęs su kultūros bendruomenės nariais“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Kadangi į kiekvieną bendruomenės poziciją norime atsižvelgti, kur bus svarbesnis vienas viceministras etnokultūrai, valstybinei kalbai labai stiprus. Tai bandome surasti, kad visi būtų daugiau, mažiau patenkinti“, – pridūrė jis.
