Kultūros ministerijoje darbą pradėjo viceministras Matas Drukteinis

„Šiandien lapkričio 20 dieną komandoje pradėjo dirbti Matas Drukteinis, dėl kitų kandidatų dar vyksta diskusijos“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
M. Drukteinis anksčiau buvo atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko patarėjas kultūros klausimais, prieš tai vadovavo viešajai įstaigai „Meno genas“, muzikos festivaliui „Muzika erdvėje“, įgyvendino įvairius kūrybinius bei komunikacijos projektus muzikos bei kitose meno srityse.
Jis taip pat buvo Kultūros ministerijos profesionalaus scenos meno įstaigų tarybos bei Vyriausybės M. K. Čiurlionio vardo ir kūrybos paveldo, įprasminimo, aktualizavimo, pristatymo ir sklaidos koordinavimo tarpinstitucinės darbo grupės narys.
M. Drukteinis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje yra įgijęs muzikos kompozicijos magistro laipsnį, jis yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narys.
Anot Kultūros ministerijos pranešimo, jo kuravimo sritys bus profesionalusis menas, nacionalinės kultūros sklaida užsienyje, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinės kultūros programos, kinas, kultūros ir kūrybinės industrijos, Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių istorinių įvykių įprasminimas, literatūra ir leidyba, mecenatystė, menininko statusas ir socialinė apsauga, kultūrinio bendradarbiavimo plėtojimas su lietuvių diaspora užsienyje.
V. Aleknavičienės komandoje viceministrės pareigas jau eina Lietuvos lenkų rinkimų akcijos deleguota Renata Kurmin.
Į kultūros viceministro pareigas netrukus turėtų grįžti ir buvusio ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.
V. Aleknavičienė BNS patvirtino svarstanti ketvirtąja viceministre skirti Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėją Liudviką Raslanienę.
Pasak ministrės, dėl šios kandidatūros dar atliekama patikra.
L. Raslanienė yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona.
Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams sakė apie šią kandidatūrą nieko nežinanti.
„Ne, aš jos pati nepažįstu, tik viešoj erdvėj išgirdau šitą pavardę, ji dar neįdarbinta į Kultūros ministeriją. Kaip suprantu, ši pavardė sklinda tik diskusijų lygmenyje“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
„Kai ministrė apsispręs, ar tikrai tai yra tas žmogus, ar ne kitas, ateis, tuomet aptarsime“, – pridūrė ji.
Viceministrus skiria ir atleidžia ministras, tai yra jo politinio pasitikėjimo pareigūnai.
V. Aleknavičienė Kultūros ministerijai vadovauja nuo lapkričio 11 dienos.
