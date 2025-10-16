Kultūros ministerijos drama tęsiasi: kultūrininkai grasina dar didesniu streiku

Savaitę ir vieną dieną kultūros ministro poste išbuvęs aušrietis Ignotas Adomavičius įpėdinio vis dar neturi.
„Pavardės nėra naujos. Kai ji bus pateikta – sužinos visi“, – komentavo ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
Nors socialdemokratai iš „Nemuno aušros“ kultūrą perėmė, R. Žemaitaitis vilties nepraranda – antradienį pareiškė, kad premjerei jau pateikė naują kandidatą į ministrus.
„Dar kartą jums sakau – antradienį su premjere diskutavome, kalbėjomės. Kai bus sprendimas, informuosime“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis.
Trečiadienį premjerė koalicijos partnerio kalbas bando išsklaidyti. Sako, jos ir R. Žemaitaičio supratimas, ką reiškia pateikti kandidatą – skiriasi.
„Nežinau, šį procesą išgyvenu jau du mėnesius, kai yra laidomos įvairios pavardės ir pati turiu susiprasti, kad tai galėtų būti kandidatai. Man toks procesas nėra priimtinas“, – aiškino I. Ruginienė.
Sutapimas ar ne, bet aušriečiai apie galimą naują žmogų ministerijoje pranešė kaip tik tada, kai kultūrininkai jau ketvirtą kartą diskutavo, ką daryti toliau. Ten naujieną ir išgirdo.
„Tai yra dūmų uždanga. Ir toliau esame laikomi turbūt naivuoliais, kurie jau turėjo savo šventę, susibūrę, pasiklausę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, o dabar nurims ir toliau galima jais manipuliuoti“, – kalbėjo Nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas.
Anksčiau I. Ruginienė tinkamiausia kandidate įvardijo bendrapartietę Vaidą Aleknavičienę, kuri į šias pareigas jau buvo paskirta. Tačiau dabar premjerė kolegės pavardės nebemini.
„Pati ieškau tinkamo kandidato, jeigu R. Žemaitaitis tokį kandidatą turi, tegul atitinkamai jį ir pateikia“, – teigė I. Ruginienė.
Tad kas sako tiesą – „Nemuno aušros“ lyderis ar premjerė? Versijos skiriasi.
„Jeigu nereikėtų ieškoti bendro kandidato, ponia V. Aleknavičienė jau būtų vėl pateikta prezidentui bent antrą kartą susipažinti. Bet ji jau buvo paskirta ir kol to žingsnio nėra, vadinasi, ko gero, R. Žemaitaitis teisus – ieškoma bendro kandidato“, – komentavo Seimo narys Saulius Skvernelis.
Kol kas už kultūrą atsakinga švietimo ministrė. Premjerė tikina, kad kol ras naują ministrą, Raminta Popovienė puikiai susitvarkys. Tačiau politinė komanda ministerijoje – iki šiol nesudaryta.
„Ministerija yra be politinės vadovybės ir tą reikia pripažinti. Nežinau, kokius darbus šiuo metu turėtų daryti Kultūros ministerija, bet galiu garantuoti, kad didelė tų darbų dalis nėra daroma“, – kalbėjo Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
Kultūrininkų reikalavimai nesikeičia – jie ministru neapsiriboja.
„Politinėje komandoje – tiek ministro, tiek viceministrų, patarėjų, kanclerių pozicijose – neturi būti „Nemuno aušros“ žmonių“, – pabrėžė Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
R. Žemaitaitis su premjere ir šiuo klausimu nesutaria. „Aušros“ lyderis jau pareiškė, kad kandidatai turės praeiti jo filtrą. Premjerė sako, kad taikys savąjį.
„Bus mano filtras. Nėra kandidatų į viceministrus. Pradėkime nuo šito taško“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Tačiau neatmeta, kad tvirtintų ir „Nemuno aušros“ kandidatus.
„Jeigu jie atsiras, kad ir iš „Nemuno aušros“ pusės, vertinsiu pagal kompetenciją ir dalykines savybes. Jei tai bus tinkami žmonės – jie ateis dirbti“, – pridūrė I. Ruginienė.
Prezidentas Gitanas Nausėda, nors anksčiau pats laimino „aušriečių“ ministrus, teigia, kad visos vidaus problemos „atkristų natūraliai“, jei socialdemokratai nuspręstų nebedirbti su „Nemuno aušra“.
„Kad vieno asmens pasisakymai būna netinkami. Negalime kolektyviai paneigti, jog kiti žmonės negali dirbti ir tarnauti taip, kaip jais pasitikėjo Lietuvos žmonės“, – kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Ministro premjerė dar neturi, tačiau kultūrininkams žada daugiau pinigų biudžete.
„Kultūrai skirsime papildomai 12 mln. Man atrodo, kad kultūrai ilgą laiką nebuvo skiriama daug lėšų arba išvis neskiriama“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Prie kultūros žmonių jau jungiasi ir medikai, sportininkai, švietimo ir kitų sričių atstovai. Jie žada ir toliau streikuoti.
„Kultūros bendruomenė atsidūrė taikinyje. Rytoj gali atsidurti bet kuri kita bendruomenė“, – kalbėjo Švietimo NVO tinklo vadovė Judita Akromienė.
„Visa sąmoninga visuomenė supranta, kad kultūros griovimas – tai šliaužianti okupacija, kuriai reikia priešintis“, – pabrėžė ūkininkas, verslininkas Gediminas Kvietkauskas.
Kada drama pasibaigs ir premjerė pateiks kandidatą prezidentui?
„Kai tik surasiu, praeis mano filtrą – iš karto, tą pačią sekundę“, – tvirtino I. Ruginienė.
