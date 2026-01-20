Kultūros ministrė šaukia pasitarimą dėl Lietuvos dalyvavimo Venecijos architektūros bienalėje

Kaip antradienį pranešė ministerija, V. Aleknavičienė pasitarimą šaukia reaguodama į kilusią įtampą ir viešojoje erdvėje išsakytus lūkesčius dėl Lietuvos dalyvavimo renginyje.
„Suprantame, kad kultūros lauke yra daug įtampos ir lūkesčių. Pradėję darbus pirmiausia susitelkiame į realios situacijos įvertinimą, finansavimo principus, sprendimų tęstinumą ir jų poveikį kūrėjams bei visuomenei. Visi sprendimai yra ir bus grindžiami faktais, skaidrumu ir viešu interesu“, – pranešime cituojama V. Aleknavičienė.
Pasitarime dalyvaus Nacionalinės architektūros instituto vadovas, Lietuvos architektų sąjungos atstovas bei Kultūros ministerijos specialistai.
BNS rašė, kad, anot ministrės, peržiūrint kitų metų biudžetą bus ieškoma lėšų finansuoti šalies dalyvavimą architektūros parodoje, tačiau šiuo metu prioritetas teikiamas kitiems projektams.
Siekiant dalyvauti Venecijos bienalėje, pasak V. Aleknavičienės, biudžete trūksta apie 200 tūkst. eurų. Ministrė pabrėžė, kad neatradus lėšų Lietuvai dalyvauti artimiausioje parodoje, šalis į ją sugrįžtų ateityje.
Savo ruožtu Nacionalinis architektūros institutas pabrėžia, kad sprendimas nefinansuoti šalies atstovavimo artimiausioje bienalėje neužtikrina dalyvavimo tęstinumo ir neatsako, ar sugrįžimas į bienalę ateityje bus laikomas prioritetu.
Venecijos architektūros bienalė yra kas dvejus metus nuo 1980-ųjų rengiamas vienas svarbiausių šiuolaikinės architektūros įvykių pasaulyje. Lietuva bienalėje dalyvauja nuo 2016 metų, kai debiutavo prisistatydama kartu su Latvija ir Estija „Baltijos paviljone“.
Pastarąjį kartą paroda vyko 2025 metais, Lietuva joje pristatė nacionalinį paviljoną „Archi / Tree / tecture“ („Archi / Medis / tektūra“).
