Lietuvos bankas išleidžia proginę 2 eurų monetą, skirtą Mažajai Lietuvai

Centrinis bankas praėjusią savaitę taip pat išleido monetą lopšinei.
Moneta Mažajai Lietuvai į apyvartą bus išleista gruodžio 22-ąją, o išankstinė prekyba prasidės gruodžio 15-ąją, praėjusią savaitę nutarė LB valdyba.
„Monetos nacionalinėje pusėje pavaizduotas herbo skydas, jame – briedis, priekinėmis kojomis laikantis ietį, virš jo – šviečiantis švyturys, abiejose skydo pusėse – kurėnai, žemiau – Vydūno citata „Spindulys esmi begalinės šviesos“, – pranešė LB.
Moneta yra paskutinė Lietuvos etnografiniams regionams skirtos serijos dalis – 2019 metais seriją pradėjo moneta Žemaitijai, 2020-aisiais – Aukštaitijai, 2021-aisiais – Dzūkijai, 2022-aisiais – Suvalkijai.
Iš viso bus išplatinta 500 tūkst. monetų Mažajai Lietuvai, iš kurių 5 tūkst. – veidrodinio blizgesio (ang. BU, Brilliant uncirculated) kokybės numizmatinėje pakuotėje. Įprastos monetos bus keičiamos už nominalą, o geros kokybės (ang. UNC, Uncirculated) vienetai – už 14 eurų (su PVM).
Jos averso grafinio projekto autorius yra Rolandas Rimkūnas, o Mažosios Lietuvos etnografinio regiono didįjį herbą sukūrė Arvydas Každailis.
Be to, praėjussią savaitę LB išleido monetą lopšinei iš serijos „Mano pasakos“. Jos averse pavaizduotas išmegztas žodis „Lietuva“ ir r simbolinis Vyčio siluetas, reverse – piešiniai, vaizduojantys vaikystės miego pasaulį.
