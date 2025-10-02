Lietuvos kino festivaliai sekmadienį surengs „Kino streiką“

„Griežtai nepritariame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija būtų „Nemuno aušros“ rankose, todėl spalio 5 d. būsime matomi – organizuojame Streiko kiną. (...) Sieksime, kad filmų programa leistų pamatyti, kas kuriama kultūringoje ir talentų pilnoje šalyje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ žinia pasidalijo kino festivalis „Kino pavasaris“.
Įraše jis taip pat pažymėjo, kad kultūros bendruomenės rengiamų protestų akivaizdoje girdima partijos „Nemuno aušra“ retorika rodo, kad politinė jėga šalies kultūrai kelia grėsmę.
„Privalome užtikrinti galimybes ir toliau veikti laisvai ir kokybiškai, o „Nemuno aušros“ antivalstybinė retorika įrodo, kad ši partija tam kelia didžiulę grėsmę“, – akcentavo festivalio atstovai.
Be „Kino pavasario“, į „Kino streiką“ taip pat jungiasi Vilniaus trumpųjų filmų festivalis, „Nepatogus kinas“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, komedijų kino festivalis „Tik be dramų“, video žaidimų ir animacijos festivalis BLON.
Prie kultūros protesto akcijos jungiasi ir LVSO bei Valdovų rūmai
Savo palaikymą kultūros bendruomenei išreiškė ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) bei Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstovai.
Sekmadienį, įspėjamojo protesto dieną, LVSO koncertų salėje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliks Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“.
„Į koncertą kviečiami visi, palaikantys kultūros bendruomenės protestą, – įėjimas nemokamas“, – ketvirtadienį pranešė LVSO bendruomenė.
Savo ruožtu Valdovų rūmai paskelbė, kad šią dieną muziejuje specialiai įspėjamajam streikui bus surengta nemokama paskaita „Kaip sunaikinamos valstybės: Abiejų Tautų Respublikos atvejis“. Kaip ir LVSO koncertų salėje, čia skambės M. K. Čiurlionio kūrinys „Jūra“.
Vakare protesto dieną pratęs akcija „Be kultūros – tamsa“.
„Valdovų rūmai paskęs tamsoje, taip primenant, kad būtent kultūra yra tas valstybės šviesos branduolys, kurį numetus kaip skudurą ir leidus sutrypti kojomis Lietuva gali paskęsti ilgalaikėje tamsoje, kaip šalies istorijoje jau yra ne kartą nutikę“, – pranešė nacionalinis muziejus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
