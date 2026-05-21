Londone eksponuojami žaismingi Winstono Churchillio paveikslai

Šeštadienį Wallace'o kolekcijos muziejuje atidaroma paroda bus reikšmingiausia per daugiau nei 60 metų šio valstybės veikėjo paveikslų ekspozicija. Pristatoma daugiau nei 50 drobių, daugelis jų retai matomos viešumoje.
W. Churchillis pradėjo tapyti per Pirmąjį pasaulinį karą, atsistatydinęs iš vyriausybės dėl nepavykusio Dardanelų jūrų puolimo 1915 metais.
Tai buvo „labai sunkus jo gyvenimo metas“, kai „jis staiga turėjo labai daug šio nepageidaujamo laisvalaikio“, sakė viena iš parodos kuratorių Lucy Davis.
„Ir jis atrado tapybą kaip būdą atsikratyti streso, kankynės, kurią jam kėlė ši padėtis“, – pridūrė ji.
Muziejus pristato chronologinę apžvalgą, pradedant nuo pirmųjų paveikslų, sukurtų garsaus menininko Johno Lavery patarimu, ir vėlesnes praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio drobes, nutapytas Čartvele, kaimo name, kuriame W. Churchillis gyveno su šeima.
W. Churchillis, daugiausia savamokslis, bendravęs su žymiais dailininkais, susidomėjo peizažų tapyba ir įkvėpimo sėmėsi iš atostogų Prancūzijos pietuose, kūrė ryškiaspalves drobes, kuriose vyravo mėlyna ir ochra.
Šmaikštus ir žaismingas
W. Churchillis tapybą laikė „paskata keliauti ir tiesiog mėgo šviesą, šilumą ir atmosferą, kurią taip gražiai perteikė“, sakė L. Davis.
Visas kambarys skirtas kelionių į Maroką įkvėptoms drobėms, įskaitant „Kutubijos mečetės bokštą“ – vienintelį W. Churchillio paveikslą, nutapytą Antrojo pasaulinio karo metais. JAV prezidentui Franklinui D. Rooseveltui dovanotas paveikslas pastaruoju metu priklausė Holivudo žvaigždei Angelinai Jolie.
Paroda baigiasi pokario laikotarpiu, kai W. Churchillis, pralaimėjęs visuotinius rinkimus, vėl pradėjo tapyti ir tai tęsė iki mirties 1965 metais. Kai kurie jo darbai buvo eksponuojami Karališkojoje akademijoje.
W. Churchillis yra rodęs savo paveikslus įvairiose galerijose, bet visada prisidengęs išgalvota pavarde.
Kaip valstybės veikėjas W. Churchillis įėjo į istoriją dėl lyderystės karo metais, tačiau kaip menininkas mažai domėjosi pasaulio įvykių vaizdavimu, pabrėžė kuratorė.
„Jis buvo karo laikų lyderis. Garsėjo nepaprastai įkvepiančiomis karo laikų kalbomis. Tačiau šiuose paveiksluose tikrai perteiktas jo gyvenimo džiaugsmas, šmaikštumas ir žaismingumas“, – sakė ji.
Vienas parodoje eksponuojamas paveikslas yra išimtis – „Paplūdimys prie Volmerio“, nutapytas 1938 m., tvenkiantis baimei dėl gresiančio karo. Jame pavaizduotas smėlėtas Pietų Anglijos paplūdimys su besimaudančiais žmonėmis. Tačiau pirmame plane juoduojanti į jūrą nukreipta patranka rodo artėjančią grėsmę.
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