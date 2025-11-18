Mariaus Morkūno kūrybos pasauliai: tarp fotografijos, dizaino ir tapybos

M. Morkūno kūrybos pasaulis – tai tapyba, fotografija ir dizainas. Po studijų Vilniaus dailės akademijoje menininkas daugiausia dėmesio skyrė vizualiojo dizaino sričiai, akvarelėmis puošė namų interjerus. Vėliau jo gyvenime atsirado tapyba, fotografija, plenerai, personalinės ir kolektyvinės parodos Lietuvoje ir užsienyje.
M. Morkūnas – vienas iš jaunosios kartos šiuolaikinių Lietuvos tapytojų, kurio vizualūs kūriniai prabyla ne žodžiais, o spalvomis ir formomis, stipria meninės kompozicijos kalba. Menininkas pasižymi unikaliu meniniu braižu, gebėjimu perteikti gilias emocijas ir žmogiškąsias būsenas. Tiek tapyboje, tiek fotografijoje jam svarbu užfiksuoti kasdieninius momentus. Jo moderni, estetiška ir konceptuali kūryba orientuota į erdvės, sluoksnių ir laiko skirtumus.
Kiekviename tapybos darbe ryškus dekoratyvusis pradas. M. Morkūnui svarbios emocijos ir pasirinktos temos aktualumas. Jo kuriami estetizuoti vaizdiniai sudaro neišardomą emocinės darnos ir formos visumą, tad darbuose dominuoja harmonija ir pusiausvyra. Savituose paveiksluose susijungia grafinės linijos, abstraktūs potėpiai, ryškus tamsių ir šviesių koloritų žaismas.
Daugumoje menininko darbų dominuoja abstrakti minimalistinė stilistika, dažna jūros tematika, kurią atskleidžia jūros augalų, krantų ar paukščių motyvai.
M. Morkūno kūryboje akivaizdi fotografijos ir tapybos sinergija, įtampa tarp jų. Kurdamas netradicinę fotografiją autorius ieško ne tik vaizdo, bet ir būsenos, jo objektyvas fiksuoja ne tik daiktus, bet ir nuotaikų, fono toną. Fotografijos virsta vizualaus dienoraščio fragmentais, akcentuojančiais stiliaus kaitą ir estetiką.
Tapydamas M. Morkūnas dažnai pasitelkia skirtingą spalvinės gamos tekstūrą, menines kompozicijas, kuriose šviesos panaudojimo efektai sukuria gilią vizualinę kelionę. Fotografijoje autorius kuria ne tradicinius, o konceptualius vaizdus.
Tiek tapyboje, tiek fotografijoje ir dizaino srityje M. Morkūnas pasižymi subtilumu, gilumu, stiprios estetikos sprendimų ieškojimais. Autoriaus kūryboje atsispindi ne tik techninis meistriškumas, bet ir kūrybingumas ieškant universalių sprendimų.
