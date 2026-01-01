Lietuvių virtuvė: kompaktiška, bet pilna gyvenimo

Praktiški pasirinkimai
Naujausio „Ikea“ tyrimo duomenimis, viena iš dviejų virtuvių Lietuvoje yra iki 10 kv. m dydžio, o išplanavime vis dar vyrauja uždaros virtuvės – tokių yra apie du trečdalius.
Įdomu tai, kad gyventojai, paklausti, kaip apibūdintų savo virtuvę ir kokį charakterį jai priskirtų, dažniausiai sakė – praktiška ir be jokių nereikalingų dalykų; tokį atsakymą nurodė beveik kas trečias. Kas penktas gyventojas savo virtuvę apibūdina kaip minimalistinę ir ramią.
Šias nuostatas atspindi ir spalviniai gyventojų pasirinkimai. Lietuvos virtuvėse vyrauja smėlio, kreminiai (21 proc.) ir šilto medžio (21 proc.) atspalviai, taip pat balta (18 proc.) ir pilka (13 proc.) spalvos.
„Spalva turi didelę įtaką tam, kaip patiriame erdvę. Santūri, neutrali paletė padeda kurti ramybės ir nepavaldumo laikui įspūdį, o mažesnėse erdvėse suteikia vizualaus lengvumo. Švelnūs neutralūs tonai virtuvę vizualiai praplečia ir sukuria harmoningą foną, kuris leidžia lengvai formuoti virtuvės „charakterį“, – sako „Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Pasak specialistės, neutralus pagrindas interjere yra ir praktiškas ilgalaikis pasirinkimas, suteikiantis galimybę vėliau virtuvę atnaujinti be didelių remontų. „Ryškūs akcentai – spalvingos kėdės, raštuotos užuolaidos ar išraiškingi indai – gali akimirksniu suteikti charakterio ramiam, neutraliam interjerui. Aksesuarai yra paprasčiausias būdas atspindėti sezoną, nuotaiką ar vyraujančias tendencijas, išlaikant interjero bazę universalią ir ilgaamžę“, – priduria M. Bučinskienė.
Viena erdvė, daug funkcijų
Lietuvos gyventojų įpročiai rodo, kad virtuvė išlieka centrine namų vieta, suburiančia šeimą ir draugus. Čia ne tik kasdien gaminamas maistas: virtuvė tampa vieta pokalbiams su artimaisiais, čia patogu priimti svečius, žiūrėti televiziją ar klausytis radijo, pailsėti, o vis dažniau – ir dirbti, mokytis, jungtis į nuotolinius susitikimus. Tai patvirtina, kad net ir nedidelėse virtuvėse galima suderinti skirtingus poreikius.
„Kompaktiškuose namuose itin svarbu erdvę atskirti zonomis. Tai padaryti padeda skirtingi apšvietimo sprendimai, kilimai ar baldų išdėstymas. Aiškiai apibrėžtos funkcijos – maisto gaminimo, valgymo ir bendravimo – sudaro didesnės ir harmoningesnės virtuvės įspūdį“, – teigia interjero dizainerė.
Mažoms virtuvėms
M. Bučinskienė dalijasi ir keliais universaliais patarimais mažoms virtuvėms.
Išnaudokite aukštį. Spintelės iki pat lubų ne tik vizualiai paaukština patalpą, bet ir suteikia daugiau galimybių laikyti daiktus.
Rinkitės nestandartinius sprendimus. Mažose erdvėse dažnai praverčia kūrybiški sprendimai. Pavyzdžiui, jei virtuvė sujungta su koridoriumi, verta įėjimo zonoje įrengti papildomą spintelę – taip pereinamoji erdvė tampa funkcionalia namų dalimi.
Integruokite lengvai pritaikomus elementus. Mobilūs sprendimai, tokie kaip vežimėlis, prie sienos tvirtinamas atlenkiamas stalas ar viena ant kitos sudedamos kėdės, leidžia greitai pritaikyti erdvę pagal poreikius: nuo maisto gaminimo iki svečių priėmimo ar darbo. Tokie baldai padeda išvengti apsikrovimo daiktais, išlaikant kasdienį patogumą.
