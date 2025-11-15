Maži pokyčiai – didelė nauda

Pasak „Ikea“ interjero dizaino skyriaus vadovės Mortos Bučinskienės, daugelį iššūkių galima įveikti mažais pokyčiais už prieinamą kainą. Kai virtuvė tvarkinga, gerai apšviesta, o kiekvienas daiktas joje turi savo vietą, erdvė iš karto tampa patogesnė ir funkcionalesnė. Interjero dizainerė pateikia tris rekomendacijas, kurios padės virtuvę ir vėl pripildyti džiaugsmo.
Atsikratykite nenaudojamų daiktų
Pasak M. Bučinskienės, pirmasis žingsnis siekiant pagerinti bet kurią virtuvę – šviežiu žvilgsniu įvertinti joje esančius daiktus.
„Peržiūrėję virtuvės spinteles ir stalčius, pasilikite tik tai, ką iš tiesų naudojate. Pašalinus pasikartojančius ar tiesiog nereikalingus daiktus, atsiras daugiau vietos ir kasdienis gyvenimas virtuvėje taps paprastesnis“, – pataria interjero dizainerė.
Daiktų grupavimas pagal paskirtį, pavyzdžiui, pusryčių reikmenų laikymas vienoje vietoje ar puodų laikymas šalia viryklės, taip pat padeda sutaupyti laiko. „Kai viskas turi aiškią vietą, virtuvė ima dirbti jums, o ne atvirkščiai“, – priduria ji.
Sutaupykite vietos
Apklausos duomenimis, trečdalis gyventojų virtuvėje norėtų turėti daugiau vietos daiktams laikyti (33 proc.) ir didesnį stalviršio plotą (27 proc.), todėl M. Bučinskienė siūlo keletą paprastų, lengvai pritaikomų sprendimų.
„Išnaudokite vertikalią erdvę, pavyzdžiui, ant sienų įrenkite kabliukus ar bėgelius virtuvės įrankiams ir puodeliams. Magnetinis peilių laikiklis padės turėti daugiau vietos stalčiuose, o stiklainiams ar prieskonių indeliams laikyti puikiai tiks negilios lentynėlės. Tai leis atliepti abu poreikius – turėti daugiau vietos daiktams ir atlaisvinti stalviršius“, – pataria ji.
Daiktų laikymui ekspertė rekomenduoja išnaudoti ir vidinę spintelių durų pusę.
„Prie durelių, iš vidaus, galima pritvirtinti dėžutes su bėgeliais ar laikiklius valymo priemonėms laikyti ir pakabinti specialius dėklus stalo įrankiams. Pjaustymo lentelėms ir dangčiams tvarkingai sudėti verta pasitelkti tam skirtus stovelius. Įgyvendinus šias paprastas idėjas, atsiras papildomos vietos būtent ten, kur jos labiausiai trūko“, – pasakoja interjero dizainerė.
Atnaujinkite detales
M. Bučinskienė teigimu, virtuvės detalių atnaujinimas ne tik pagerina jos funkcionalumą, bet ir padeda atgaivinti erdvę.
„Pasidairykite po virtuvę ir atkreipkite dėmesį į smulkias detales, kurios galbūt jau paseno ar nusidėvėjo, pavyzdžiui, stalčių ir spintelių rankenėlės. Joms pakeisti nereikia nei daug laiko, nei didelių investicijų. Atnaujintas vandens maišytuvas ar keli nauji spintelių fasadai baldams gali suteikti antrą gyvenimą. Net apvilkus senas kėdes naujais užvalkalais, bendras erdvės vaizdas gali pasikeisti akimirksniu“, – sako ji.
Specialistė taip pat pataria rinktis šviesias spalvas ir šiltą apšvietimą – taip virtuvė atrodys šviesesnė ir erdvesnė.
„Šilto atspalvio LED juostos virš stalviršio, nedideli vazoniniai augalai ar prieskoninės žolelės ant palangės, suderinti rankšluosčiai leidžia greitai ir be vargo atnaujinti virtuvės interjerą. Subtilios detalės padeda sukurti ramią, funkcionalią ir savitą aplinką, todėl pasitenkinimas šia erdve tik auga“, – pažymi interjero dizainerė.
