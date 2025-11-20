Masteikaitė apie Raslanienės kandidatūrą į viceministres: nematome jokių jos sąsajų su kultūra

„Mes nepalaikome šios kandidatės, nes mes nematome jokių indikacijų dėl jos sąsajų su kultūra ir tai, kas prieinama viešojoje erdvėje – nekelia mums pasitikėjimo“, – Eltai ketvirtadienį teigė G. Masteikaitė.
Apie L. Raslanienės kandidatūrą Eltai ketvirtadienį patvirtino ir pati kultūros ministrė V. Aleknavičienė.
Pretendentė į viceministrus šiuo metu dirba Seimo narės, socialdemokratės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja. Be to, kandidatė yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona.
Viešojoje erdvėje L. Raslanienė jau spėjo susilaukti kritikos. Socialiniame tinkle „Facebook“ ji dalijosi įrašais, smerkiančiais kultūros protestą bei remiančiais buvusį „aušriečių“ ministrą Ignotą Adomavičių. Be to, L. Raslanienės paskyroje galima rasti jos pasidalintų rusiškų įrašų.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams tikino, kad L. Raslanienės kandidatūra į viceministres su ja derinta nebuvo. Be to, Vyriausybės vadovė sakė kandidatės nepažįstanti ir ją vertinsianti tik tada, kai pati V. Aleknavičienė atneš jai šią pavardę.
Kol kas sunku vertinti kultūros ministrės pastangas kurti dialogą
Praėjusią savaitę V. Aleknavičienė susitiko su kultūros asociacijų ir organizacijų atstovais, pirmadienį politikė apsilankė 2-ojoje Kauno kultūros asamblėjoje, kurioje susitiko su protestuojančiais kultūrininkais. Be to, ministrė tikino apsilankysianti ir penktadienį vyksiančiame kultūrininkų mitinge prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje.
Vis dėl to, kaip teigia viena iš kultūros mitingo organizatorių, kol kas sunku įvertinti ministrės pastangas ieškant dialogo su protestuojančiais kultūrininkais.
„Sunku vertinti ministrės pastangas megzti dialogą, todėl, nes mes nežinome atsakymų, pavyzdžiui, ar ministrė yra su kultūros bendruomene ir darys viską, kad mums padėtų, ar ji, vis dėlto, dirbs formaliai, kaip Vyriausybės atstovė ir mes turėsime stovėti patys už save. Šitą mes norėtume artimiausiomis dienomis išgirsti – ar ministrė yra su mumis, ar ji dirbs tik formaliai“, – Eltai ketvirtadienį komentavo G. Masteikaitė.
Anot jos, kultūros bendruomenei toliau trūksta tvirto užnugario — jo kol kas nesuteikia ir naujoji Kultūros ministerijos vadovė.
„Kol kas iš ministrės nematome labai stiprių ženklų, pareiškimų, pastovėjimo už kultūros bendruomenę“, – Eltai sakė ji.
„Kultūros bendruomenė per paskutinius du savo vertybinės kovos mėnesius sulaukė didžiulio šmeižto, neapykantos bangos. Ji sklido tiek gyvai, žmonėms stovint už kultūrą, už savo valstybę prie Prezidentūros, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune. Žmonės sulaukė šios neapykantos iš praeivių. Taip pat didžiulis srautas neapykantos ėjo ir per socialinius tinklus. Mes negirdėjome nei vieno valdžios atstovo, kuris turi poziciją – prezidentas, premjerė, kurie užkirstų kelią, pasakytų, kad tai yra negerai, kad tokia kalba ir toks bendravimas yra neteisingas“, – pabrėžė meno prodiuserė.
Kaip skelbta, šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje dirba Renata Kurmin – ją į šias pareigas delegavo laikinai ministerijai vadovavusi Raminta Popovienė. Taip pat darbą ministerijoje ketvirtadienį pradėjo buvęs atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko patarėjas, kompozitorius Matas Drukteinis.
Netrukus viceministrų komandą turėtų papildyti anksčiau buvusio kultūros ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.
Tuo metu prieš kelias savaites darbą viceministrės poste pradėjusi Anna Kuznecovienė pirmadienį pranešė, kad traukiasi iš šių pareigų.
Kaip skelbta, nepaisant to, kad į Kultūros ministerijos vadovus buvo paskirta socialdemokratų atstovė, protestuojanti bendruomenė nežada nutraukti akcijų ir penktadienį organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“, kuris vyks Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo.
Akcija vainikuos Kultūros asamblėjos protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Be to, kultūros bendruomenė veiklą žada tęsti ir toliau. Anot jų Kultūros asamblėja tampa platesniu pilietiniu judėjimu, o protestuojančios bendruomenės reikalavimai nėra išpildyti šimtu procentu, nes nėra aišku, ar Kultūros ministerijoje tikrai nebus „aušriečių“ atstovų.
ELTA primena, kad socialdemokratė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. Tai sukėlė svarstymų, kad galbūt Kultūros ministerijos komandos formavime galėjo dalyvauti anksčiau šią ministeriją valdę „aušriečiai“.
Naujausi komentarai