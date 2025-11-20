Kultūros ministrė: Liudvikos Raslanienės kandidatūra į viceministres nebėra svarstoma

„Kai aš pradėjau dirbti, prie manęs prisijungė lapkričio 12 dieną Renata Kurmin. Šiandien, lapkričio 20 dieną, pradėjo darbą Matas Drukteinis ir nuo kitos savaitės darbą pradeda Viktoras Denisenko, toliau mes vedame diskusijas. Prie komandos Liudvika Raslanienė neprisijungs. Jos kandidatūros nėra“, – BNS ketvirtadienį patvirtino ministrė.
Kandidatė į viceministrus – Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona.
Apie tai, kad ją svarstoma skirti viceministre, anksčiau šią savaitę patvirtino pati ministrė.
Vis tik viešojoje erdvėje L. Raslanienė sulaukė kritikos, nes socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi įrašais, kuriuose neigiamai atsiliepiama apie kultūros bendruomenės protestą, reiškiama parama savaite pareigas ėjusiam „Nemuno aušros“ ministrui Ignotui Adomavičiui.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė sako, kad tokie siūlomi kandidatai „neįtikina, kad socialdemokratai suprato kultūros reikšmę valstybei ar šios bendruomenės aiškiai išsakytus lūkesčius“.
„Po viso chaoso ir, tiesiai kalbant, brutalaus veikimo prieš Kultūros ministeriją, kai buvo bandoma „prastumti“ tai, ko neįmanoma prastumti, toliau matome politinės komandos formavimo procesus, kurie kelia tik dar daugiau klausimų“, –„Facebook“ paskyroje rašė G. Masteikaitė.
Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tačiau vos po kelių dienų nepartinis A. Brokas pareigas paliko.
Šią savaitę iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.
V. Aleknavičienės komandoje viceministrų pareigas eina Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota Renata Kurmin ir kompozitorius Matas Drukteinis, prie komandos prisijungęs ketvirtadienį.
V. Aleknavičienė, formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Jie tęsiasi iki šiol – kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
Lapkričio 21 dieną Vilniuje organizuojamas finalinis Kultūros asamblėjos protesto mėnesio „Mes esame kultūra“ mitingas.
