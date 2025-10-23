Masteikaitė: net premjerė negali atsakyti į šitą klausimą

„Mes visada kalbėjome apie vienintelį reikalavimą – atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos. Kol nėra sudaryta politinė komanda ir mes nematome pavardžių ir kokiai partinei linijai tie žmonės priklauso, mes nuo šito reikalavimo neatsitrauksime“, – LRT Radijui ketvirtadienį pabrėžė G. Masteikaitė.
Pasak jos, prieš kurį laiką socialdemokratams pareiškus perimant ministeriją, kultūros atstovai šiais žodžiais patikės tik tada, kai matys realius institucijai vadovauti paskirtus asmenis.
„Per paskutinius laikus mes pasitikėjimo politikais, deja, neturime, nes tai, kas yra sakoma, nebūtinai yra padaroma. Ir tikėti dabar, kad socialdemokratai atsiėmė ministeriją ir tikrai ten nebus žmonių iš „Nemuno aušros“, net premjerė negali atsakyti į šitą klausimą ir patvirtinti“, – sakė G. Masteikaitė.
„Tai kol nebus fakto, tol mes laikysimės savo ir reikalausime“, – pridūrė ji.
K. Vilkauskas: jei ministerija atiteks LSDP – „aušriečių“ komandoje nebus
Savo ruožtu Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas sako, kad, vadovauti Kultūros ministerijai paskyrus socialdemokratų ministrą, jo politinėje komandoje „aušriečių“ nebus.
„Aišku, dabar kultūros bendruomenė kovoja, kad nebūtų „Nemuno aušros“ viceministrų. Bet logika yra tokia, jeigu socialdemokratų ministras, tai koks ministras tokioje situacijoje dabar ims, sakykim, iš „Nemuno aušros“ viceministrus. Na tai vėlgi būtų ministrui neįmanoma dirbti“, – teigė K. Vilkauskas.
Kartu jis teigė manantis, kad institucijos vadovo ir jo komandos klausimas bus išspręstas artimiausiu metu.
„Manau, kad šitas klausimas artimiausiu metu tikrai išsispręs ir visi kultūros bendruomenės reikalavimai bus įgyvendinti“, – sakė parlamentaras.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
