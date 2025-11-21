„Nebetylėkim“: tūkstančiai žmonių Vilniuje dalyvavo kultūrininkų mitinge dėl valstybės ateities

Akcija prasidėjo vidurdienį prie Katedros aikštės, iš kur vyko eitynės iki Seimo, trumpam sustojant prie Vyriausybės rūmų.
Žygiuodami protestuotojai nešė kultūros protesto ženklus, Lietuvos vėliavas, plakatus „Gana tyčiotis iš Lietuvos“, „Už kiek pardavei Lietuvą?“, „Pasigarsink kultūrą!“, Man rūpi Lietuva“ ir panašius, mušė būgnais, grojo kitais instrumentais.
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė mitingu sako norinti išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
„Protestas vyks toliau ir treniruos mūsų pilietiškumo raumenis, nes matome, kad reikia juos treniruoti“, – žurnalistams sakė eitynes ir mitingą organizavusios Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
„Turime labai daug probleminių taškų skirtinguose Lietuvos kampeliuose, mažesniuose miesteliuose, asamblėjos dygsta kaip grybai po lietaus visoje Lietuvoje, ir kiekvienas regionas pradeda kelti savo probleminius klausimus“, – pridūrė ji.
Lietuvos šokio informacijos vadovės teigimu, kultūra šiuo atveju yra „vienijanti linija“.
Prie protesto jungėsi sportininkai, ūkininkai, visuomenininkai
Mitingo dalyviams atėjus prie Seimo, nuo scenos keliasdešimt žmonių sakė kalbas.
Tą darė ne tik kultūrininkai, bet ir kitų sričių atstovai – sportininkai, medikai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
Tarp renginio dalyvių buvo ir visuomenininkas Andrius Tapinas, komunikacijos specialistas, buvęs prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Aistis Zabarauskas, parlamentarė Rima Baškienė, buvęs sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys,.
Mitinge taip pat buvo grupės „Antis“ vokalistas, architektas Algirdas Kaušpėdas, komikas Paulius Ambrazevičius, plaukikės Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova, disko metikas Andrius Gudžius.
Netoli mitingo scenos, Gedimino prospekte, buvo išrikiuota 11 traktorių, kuriais žemdirbių atstovai atvyko palaikyti kultūros bendruomenės.
Jie kartu su muzikantais atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį „Jūra“. Šis tapo spalio 5 dieną vykusio kultūros bendruomenės streiko leitmotyvu.
„Nenoriu minėti to žmogaus vardo, kurio vardo negalima minėti. Ne mūsų valdžia bloga. Ne tas žmogus kažkuo labai protingas ar manipuliatorius kažkoks. Mes visi idiotai. Kai reikėjo kalbėti, mes tylėjom“, – sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos narys Gediminas Kvietkauskas.
„Nebetylėkim ir tegul šita diena yra pradžia ne tylos“, – pridūrė jis.
Ministrė žada atvirumą bendruomenei
Kultūrininkai protesto ėmėsi spalio pradžioje, kai valdančiosios partijos sutarė Kultūros ministerijos vadovo postą atiduoti „Nemuno aušrai“.
Nors galiausiai socialdemokratai susigrąžino jos kontrolę, kultūrininkai baiminasi, jog „aušriečiai“ vis tiek gali daryti įtaką, deleguodami savo atstovą į ministerijos politinę komandą.
Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad taip nebus.
Ji penktadienį atvyko susitikti su mitingo dalyviais ir akcentavo, kad Kultūros ministerija yra atvira kultūros bendruomenei.
Politikė taip pat pabrėžė, jog bus stiprinama ir plečiama prie ministerijos veikianti patariamoji Kultūros ir meno taryba.
Nuo scenos pasisakyti ministrei organizatoriai neleido, nes to daryti nebuvo galima nė vienam politikui.
Policija renginio metu BNS sakė didesnių incidentų nefiksavusi, nustatytas vienas pažeidimas – asmuo nubaustas už šiukšlinimą.
