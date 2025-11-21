Kultūros bendruomenės protesto lyderių žinia politikams: mes esame Lietuva

Šalia Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įrengtoje scenoje savo poziciją išsakė keliolika žmonių.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Dagnė Vildžiūnaitė teigė, jog prieš porą mėnesių susivienijusi kultūros bendruomenė „atidėjo savo kasdienius rūpesčius į šalį ir susibūrė ištariant tvirtą „ne“ „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje“.
Tuo metu Kauno kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narys, šokėjas Marius Pinigis tvirtino, jog per šį laiką bendruomenė pajuto „valdžios manipuliavimo žaidimus, sprendimų vilkinimą, neprofesionalumą, destrukciją“.
„Kultūra valstybės valdžios formuotojų rankose, visų pirma, tapo mainų įrankiu, vėliau jų lūpose virto valkiojamu, tuščiaviduriu ir beformiu žodžiu, prisidengiant tokiais pat reikšmę ir vertę praradusiais žodžiais kaip prioritetas, valstybės stuburas, Lietuvos įvaizdžio ašis“, – kalbėjo jis.
„Lietuvoje esti tamsos, pykčio, kultūros anapusybės, su kuria reikia tvarkytis iš esmės: telktis, vienytis ir veikti“, – pabrėžė M. Pinigis.
„Jungiamės į protestus neapsikentę melo“
Prieš porą mėnesių susivienijusi, kad į Kultūros ministeriją neįleistų „Nemuno aušros“ atstovų, kultūros bendruomenė mitingu sako norinti išsakyti nerimą dėl visos valstybės ateities.
Protesto organizatoriai teigia abejojantys valdančiųjų pajėgumu apginti ne tik Kultūros ministeriją, bet ir kitas svarbias institucijas bei demokratinius procesus.
Psichologė, profesorė Danutė Gailienė susirinkusiems teigė, jog iššūkių kupinais laikais kiekvieno pozicija tampa ypatingai svarbi.
„Mūsų šiandienos situacijoje veikiausiai einame į gatves ir jungiamės į protestus, nebeapsikentę melo, gūdumo, valstybės silpninimo. Kiekvienas, absoliučiai kiekvienas, esame svarbus ir svarbi. Kiekvieno ištartas „ne“, kiekvieno stovėjimas už teisingumą patraukia ir kitus, nes tai stiprina bendrystę ir pasitikėjimą“, – kalbėjo ji.
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Antanas Terleckas akcentavo, kad „geri ir gražūs dalykai visuomet yra trapūs“.
„Mes privalome juos ginti, to čia šiandien ir susirinkome ir privalome tai daryti, ypač tuo atveju, jeigu valdančioji koalicija ir prezidentas to nesupranta“, – kalbėjo akademikas.
Kultūrininkų reakciją ir po to sekusias protesto išprovokavo valdančiųjų partijų sprendimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“, į ministro pareigas paskiriant kompetencijos srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Pareigose jis išbuvo savaitę. Ir nors pradžioje politikas teigė palaikantis protestuojančiuosius, dabar juos kritikuoja.
Anot D. Vildžiūnaitės, per porą mėnesių įvyko apie tūkstantį įvairių renginių ir akcijų.
„Kuo daugiau mūsų, tuo sunkiau mus pavadinti jais, nes nėra jų ir mūsų“, – sakė kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė. – Mes esame Lietuva.“
Prisijungė ir kitų sektorių atstovai
Nuo scenos be kultūros bendruomenės kalbėjo ir kitų sričių atstovai – sportininkai, medikai, pedagogai, jaunimas, žemės ūkio atstovai ir kitų bendruomenių nariai.
Vilniaus Vyčio gimnazijos mokytojas Donatas Kriukas pastebėjo, kad kultūra ir švietimas yra labai arti, todėl kai skriaudžiamas vienas sektorius, tą jaučia ir kitas.
„Mokytojai nori, kad valdžios atstovai tesėtų savo pažadus, o ne žongliruotų. Mokytojai nori ramiai dirbti savo darbą, o ne kovoti dėl tos ramybės. Ir mokytojai nori atiduoti visas savo jėgas ugdytiniams, o ne kovoti su bejėgyste“, – teigė Meilės Lukšienės premijos laureatas.
Nuo scenos kalbėjo ir olimpiečiai: plaukikės Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova bei disko metikas Andrius Gudžius.
Ne vieną olimpinį aukso medalį iškovojusi R. Meilutytė akcentavo, kad sportininkai yra kultūros bei politikos dalis.
„Kaip medaliai, sutepti dopingu, yra nieko neverti, taip ir valstybė, pamynusi konstitucinius principus, veikianti antivalstybiškai, skatinanti susiskaldymą ir siekianti asmeninės naudos, yra nieko verta. Mes norime skaidrumo, norime bendrų interesų atstovavimo ir darbo dėl visų gerovės“, – kalbėjo plaukikė.
Atvyko ir traktoriai
Netoli mitingo scenos, Gedimino prospekte, taip pat išrikiavo 11 traktorių, kuriais žemdirbių atstovai atvyko palaikyti kultūros bendruomenės.
Jie kartu su muzikantais ketina atlikti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį „Jūra“. Šis tapo spalio 5 dieną vykusio kultūros bendruomenės streiko leitmotyvu.
Verslininkas, ūkininkų sąjungos narys Gediminas Kvietkauskas ragino visuomenę nebetylėti.
„Nenoriu minėti to žmogaus vardo, kurio vardo negalima minėti. Ne mūsų valdžia bloga. Ne tas žmogus kažkuo labai protingas ar manipuliatorius kažkoks. Mes visi idiotai. Kai reikėjo kalbėti, mes tylėjom. Nebetylėkim ir tegul šita diena yra pradžia ne tylos“, – sakė jis.
„Žemės ūkis nėra kažkas kito, kas yra už Vilniaus. Mes esame jūs. Aš esu jūs. Aš esu kultūra, jūs kiekvienas esate kultūra“, – pabrėžė ūkininkas.
BNS skaičiavimu ir policijos pareigūnų duomenimis, į mitingą susirinko daugiau kaip 5 tūkst. žmonių. Su sostinės savivaldybe suderintas leidimas renginiui iki 10 tūkst. žmonių.
Akcija prasidėjo vidurdienį prie Katedros aikštės, iš kur vyko eitynės iki Seimo. Jose dalyvavo įvairių sričių atstovai, tarp kurių buvo ir visuomenininkas Andrius Tapinas, komunikacijos specialistas, buvęs G. Nausėdos patarėjas Aistis Zabarauskas, parlamentarė Rima Baškienė, buvęs sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, grupės „Antis“ vokalistas, architektas Algirdas Kaušpėdas, komikas Paulius Ambrazevičius.
