Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolio provaikaičiui atkurta Lietuvos pilietybė

Kaip pirmadienį pranešė Migracijos departamentas, Jungtinėse Valstijose gyvenančiam Ch. M. Čiurlioniui pilietybė grąžinta Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu.
Vyro prašymą atkurti Lietuvos pilietybę nagrinėję Migracijos departamento specialistai nustatė, jog Kaune gimęs Ch. M. Čiurliono senelis Vytenis Čiurlionis 1940 metų birželio 15 dieną turėjo Lietuvos pilietybę bei iš šalies išvyko iki Nepriklausomybės atkūrimo.
Pasak departamento, tai reiškia, jog remiantis Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatomis, Ch. M. Čiurlionis turi teisę į daugybinę pilietybę.
Taip pat, tikslinant duomenis, susijusius su giminystės ryšiais bei kitą papildomą informaciją, paaiškėjo, jog Lietuvos pilietybę turėjęs Ch. M. Čiurliono prosenelis Jonas Čiurlionis, gimęs 1891 metais Druskininkuose, yra tikrasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolis.
„Naująjį Lietuvos pilietį Ch. M. Čiurlionį su įžymiuoju lietuvių menininku bei kompozitoriumi M. K. Čiurlioniu sieja šoninė giminystės linija“, – teigiama departamento pranešime.
Kaip skelbė BNS, pirmadienį šalyje minimos M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės: ant Tarptautinio Vilniaus oro uosto bus atidengtas simbolinis jo autografas, mokyklose vedamos pamokos apie kūrybiškumą, numatomi kosminiai sveikinimai.
Šie metai yra paskelbti M. K. Čiurlionio metais.
Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.
M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.
