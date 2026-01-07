 Venesuelos laikinoji lyderė sako, kad šaliai nevadovauja jokia užsienio jėga

Venesuelos laikinoji lyderė sako, kad šaliai nevadovauja jokia užsienio jėga

2026-01-07 00:17
BNS inf.

 Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) antradienį tvirtino, kad jos šalies nevaldo jokia užsienio jėga, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Vašingtonas vadovaus šaliai, kol bus įvykdytas pereinamasis laikotarpis po jos pirmtako nušalinimo.

„Mūsų šaliai vadovauja Venesuelos vyriausybė, ir niekas kitas. Venesuelos nevaldo joks užsienio agentas“, – sakė D. Rodriguez per televiziją transliuotame kreipimesi.

