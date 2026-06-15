 Mirė muzikantas Vytautas Krencius

Mirė muzikantas Vytautas Krencius

2026-06-15 18:44 diena.lt inf.

Mirė ilgametis kolektyvo „Eržvilko bandonija“ muzikantas Vytautas Krencius. Apie skaudžią netektį socialiniuose tinkluose pranešė Eržvilko kultūros centras.

<span>Mirė muzikantas Vytautas Krencius</span>
Mirė muzikantas Vytautas Krencius / Freepik nuotr.

Jis jautriai atsisveikino su velioniu ir pareiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. 

„Su dideliu liūdesiu atsisveikiname su kolektyvo „Eržvilko bandonija“ muzikantu 

Vytautu Krenciumi

 1956–2026 m.

Daugelį metų jo gyvenimo dalimi buvo muzika. Jo grojamos melodijos skambėjo šventėse, koncertuose ir susitikimuose. 

Netekome ne tik muzikanto, bet ir žmogaus, kuris buvo svarbi kolektyvo istorijos dalis.

Eržvilko kultūros centras ir kolektyvas „Eržvilko bandonija“ nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius, draugus ir visus, kuriems teko laimė jį pažinti. 

Tegul šviesus jo atminimas gyvena mūsų prisiminimuose ir muzikoje...“ – parašė Eržvilko kultūros centras.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Vytauta Krencius
mirė Vytautas Krencius
Eržvilko bandonija
Eržvilko kultūros centras

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