 Mirė vienas „Liūto karaliaus“ kūrėjų Rogeris Allersas

Mirė vienas „Liūto karaliaus“ kūrėjų Rogeris Allersas

2026-01-19 16:19
BNS inf.

Rogeris Allersas (Rodžeris Alersas), kino ir animacijos kūrėjas, kuris buvo „Liūto karaliaus“ (The Lion King) ir kitų didžiulių „Disney“ hitų bendrarežisierius, mirė būdamas 76 metų, pranešė bendrovė.

Rogeris Allersas
Rogeris Allersas / Scanpix nuotr.

Be „Liūto karaliaus“, kuris pasirodė 1994-aisiais, R. Allersas dirbo prie tokių filmų kaip „Undinėlė“ (The Little Mermaid) ir „Gražuolė ir pabaisa“ (Beauty and the Beast).

R. Allersas netikėtai mirė savo namuose Kalifornijoje šeštadienį po trumpos ligos, pranešė „The Hollywood Reporter“.

„Disney“ generalinis direktorius Robertas Igeris (Robertas Aigeris) sekmadienio vakarą pagerbė R. Allerso atminimą „Instagram“ įrašu.

„Rogeris Allersas buvo kūrybingas vizionierius, kurio daugelis indėlių į „Disney“ gyvuos ateinančioms kartoms“, – sakė R. Igeris.

„Jis suprato puikaus pasakojimo galią – kaip nepamirštami personažai, emocijos ir muzika gali susijungti, kad sukurtų kažką nesenstančio“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Rogeris Allersas
Disney
Liūtas karalius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų