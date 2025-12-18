 Nustebino visą Lietuvą: Kalėdų eglutė, kuri siunčia linkėjimus

Nustebino visą Lietuvą: Kalėdų eglutė, kuri siunčia linkėjimus

Šiais metais Alytaus Kalėdų eglutė tapo ne tik šventinės nuotaikos simboliu, bet ir jaukia bendrystės iniciatyva. Prie Rotušės aikštėje sužibusios eglės alytiškiai ir miesto svečiai kviečiami atrasti ypatingus žaisliukus su užrašytais linkėjimais skirtingiems Lietuvos miestams  – nuo Vilniaus ir Kauno iki Druskininkų, Prienų ar Lazdijų.

Šių metų Alytaus kalėdinis šūkis – „Alytus myli Kalėdas“ – kviečia dalintis meile, šiluma ir dėmesiu vieni kitiems. Būtent šia idėja ir grindžiama iniciatyva: paskatinti žmones nusiųsti nuoširdžius kalėdinius linkėjimus artimiesiems, draugams ar bičiuliams, gyvenantiems kituose miestuose ar svetur.

Gyventojai raginami prie eglutės nusifotografuoti su jiems artimu žaisliuku ir pasidalinti nuotrauka socialiniuose tinkluose – taip simboliškai perduodant šventinę nuotaiką, apkabinimą ir šilumą tiems, kurių šiuo laikotarpiu negali sutikti gyvai.

Ši iniciatyva primena, kad Kalėdos slypi ne tik šviesose ar dekoracijose, bet ir paprastuose, nuoširdžiuose gestuose. Alytus kviečia šventes pasitikti kūrybiškai, bendruomeniškai ir su atvira širdimi – net ir mažos detalės gali tapti prasmingu ryšiu tarp žmonių.

Gyventojų aktyvumas socialiniuose tinkluose rodo, kad ši idėja rado atgarsį – dalijamasi nuotraukomis, žymimi draugai, miestai ir perduodami linkėjimai visai Lietuvai. Taip Alytaus Kalėdų eglutė tampa simboliniu meilės ir šilumos tiltu.

