Organizatoriai: 2026 metų „Eurovizijoje“ iš viso dalyvaus 35 šalys

Dėl plačiai paplitusio nepritarimo Izraelio karo veiksmams Gazos Ruože buvo raginama pašalinti žydų valstybę iš didžiausio pasaulyje tiesiogiai transliuojamo muzikos renginio, kurio šūkis – „Suvienyti muzikos“ (angl. United by Music).
Gruodžio 4 dieną Europos transliuotojų sąjungos (EBU) – didžiausio pasaulyje visuomeninės žiniasklaidos aljanso – nariai nusprendė, kad nereikia balsavimo dėl Izraelio tolesnio dalyvavimo konkurse.
Netrukus Islandijos, Airijos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Ispanijos visuomeniniai transliuotojai paskelbė, kad boikotuos 70-ąjį konkursą, gegužę vyksiantį Austrijos sostinėje.
Ženevoje įsikūrusi EBU pirmadienį paskelbė renginyje dalyvaujančių transliuotojų sąrašą ir pranešė, kad į Vieną dainas ir atlikėjus siųs 35 šalys.
Šiemet Bazelyje, Šveicarijoje, vykusiame konkurse, kurį laimėjo Austrijos operos dainininkas JJ (Džei Džei) su daina „Wasted Love“, iš viso varžėsi 37 šalys.
Nepaisant penkių šalių boikoto, kitais metais konkurse dalyvaus 35 šalys, nes Bulgarija, Rumunija ir Moldova grįžta į konkursą po atitinkamai trejų, dvejų ir vienų metų pertraukos.
„Mums rengiantis švęsti 70-ąsias „Eurovizijos“ dainų konkurso metines, jis išlieka vieta, kurioje susipina balsai, kultūros, kalbos ir muzika. Ten, kur įvairūs žmonės gali parodyti, kad sudėtingame pasaulyje įmanoma sukurti geresnį“, – sakoma „Eurovizijos“ direktoriaus Martino Greeno (Martino Greeno) pareiškime.
Jis teigė, kad Bulgarijos, Rumunijos ir Moldovos sugrįžimas yra „ryškus neblėstančios „Eurovizijos“ dainų konkurso galios ir to, ką iš tiesų reiškia būti suvienytiems muzikos, priminimas“.
