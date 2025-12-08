Dainininko Aurimo Papečkio-Aury svajonės: „Eurovizija“ ir ypatingas šuo

„Tu mano“ – aistringas kūrinys apie nevaldomą artumo troškimą ir begalinę meilę, kuri kartais tampa nuodėme, tačiau tuo pat metu – ir svarbiausia išlikimo jėga“, – apie naują dainą sakė Aury.
Dainą lydi ir jautrus vaizdo klipas. Jo siužetas itin išraiškingai atspindi pagrindinę kūrinio žinutę: meilė keičia žmogaus pasaulį. Kartais iliuziškai ir trumpam, bet emociškai visuomet itin stipriai.
Aury dainos „Tu mano“ vaizdo klipas čia: https://youtu.be/XTkHQpPECyQ?si=75zMx2HUGj-f2NUD.
Kūrinio „Tu mano“ pradinė versija pirmą kartą nuskambėjo viename TV realybės šou ir šis pasirodymas Aurimui tapo lemtingu – į jį dėmesį atkreipė muzikos prodiuseriai Deivydas Zvonkus ir Stanislavas Stavickis-Stano.
„Jie įžvelgė mano dainoje jėgą ir pridėjo savo talentingas rankas, kad ta jėga dar stipriau išsiskleistų“, – sakė Aury.
Nauju skambesiu praturtinta daina „Tu mano“ tapo A. Papečkio-Aury rimta paraiška į „Euroviziją“.
„Atrankoje dalyvauju ne todėl, kad save parodyčiau. Manau, daina yra tikrai stipri ir gali eiti toli“, – įsitikinęs atlikėjas, kuriam muzika ne tik garsas, bet ir kelias į laisvę bei ryšį su žmonėmis.
A. Papečkys nemato nuo gimimo, o muzikuoti talentingas berniukas pradėjo būdamas vos trejų. Suaugęs gilinosi ne tik į kūrybą, bet ir į garso inžineriją. Su savo dainomis dalyvavo muzikiniuose konkursuose ir realybės šou.
„Muzika man yra visas pasaulis, kuriame matau labiau nei akimis. Noriu dalytis tuo, ką jaučiu, ir tikiu, kad žmonės iš mano širdies sklindančią žinutę perskaitys“, – sakė jis.
Dainininkas prisipažino, jog atstovauti Lietuvai „Eurovizijos“ dainų konkurse – viena didžiausių jo svajonių. Kita – turėti savo šunį-vedlį. Jis tiki, kad svajonės pildosi, nors pastangų įdėti kartais reikia tikrai daug.
Šioje nacionalinėje atrankoje šuo-vedlys jau būtų galėjęs jį lydėti. Dainininkas daugiau nei prieš dvejus metus pradėjo tokio šuns paieškas. Jam skirtas augintinis buvo rastas ir ruošiamas keliauti pas šeimininką. Tačiau ištiko nelaimė – šuo stipriai susirgo ir buvo nuspręsta jo nebeatiduoti.
„Gaila šuns ir liūdna, kad taip nutiko, bet aš rankų sudėjęs sėdėti neketinu: šiuo metu bendrauju net su dviem vietom, kurios rengia šunis-vedlius. Visai įmanoma, kad tinkamas šuniukas atsiras net ir Lietuvoje! Tai būtų išvis fantastika!“ – pasakojo Aury.
Šuns-vedlio parengimo procesas užtrunka kelis metus, todėl šansų, kad augintinis, laimėjimo atveju, lydėtų savo šeimininką į didžiąją „Euroviziją“ šiemet nėra.
„Neturiu duomenų, ar išvis šuo-vedlys yra keliavęs su savo šeimininkais į „Euroviziją“, bet žinau, kad neregintis atlikėjas iš Ispanijos, Serafinas Zubiris, kuris savo šalį konkurse atstovavo net du kartus, tikrai turi tokį šunį“, – sakė Aury.
Neregintys žmonės dažnai būna itin muzikalūs, todėl nenuostabu, kad tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse dalyvavo ne vienas nematantis atlikėjas. Be jau minėto ispano, nematantys dainininkai yra atstovavę Airijai, Vokietijai, Austrijai ir Sakartvelui.
