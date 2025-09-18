Paryžiaus aukcionų namuose pristatytas anksčiau nežinotas Picasso paveikslas

Paveiksle, kurio pavadinimas „Moters su gėlėta skrybėle biustas“, vaizduojama prancūzų fotografė, tapytoja ir poetė, laikoma garsiausia P. Picasso mūza, Dora Maar.
Aliejiniais dažais nutapytas spalvingas 80 x 60 cm dydžio paveikslas „vertinamas maždaug aštuoniais milijonais eurų“, teigė Paryžiaus aukcionų namų „Drouot“ aukcionų vedėjas Christophe'as Lucienas (Kristofas Liusjenas), pridurdamas, kad paveikslo „pradinė kaina dar gali smarkiai išaugti“.
P. Picasso šį paveikslą nutapė 1943-iųjų liepos 11-ąją, o 1944-ųjų rugpjūtį jį įsigijo prancūzų kolekcionierius, kuris yra dabartinių paveikslo savininkų senelis.
P. Picasso gyvenimo ir kūrybos specialistė Agnes Sevestre-Barbe (Anjes Sevestrė-Barbė), dalyvavusi paveikslo pristatymo ceremonijoje, teigė, kad Antrojo pasaulinio karo metais šis kūrinys buvo „nežinomas visuomenei ir niekada nebuvo eksponuojamas, išskyrus paties ispanų meistro studiją Paryžiuje“.
Pardavėjai paveikslą parduoda norėdami pasidalyti palikimą, sakė Ch. Lucienas.
