Po „Scanoramos“ sprendimo – Tapino raginimas: tai yra neįtikėtinai svarbu

„Atsisakydama prezidento globos, „Scanorama“ renkasi ištikimybę savo vertybėms ir žmonėms, kurie šiandien gina kultūros ateitį Lietuvoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė festivalio rengėjai.
Ketvirtadienį keli tūkstančiai žmonių susirinko į kultūros bendruomenės atstovų organizuotą protestą prieš I. Adomavičių.
Pasak festivalio rengėjų, protestas liudija, kad kultūros žmonių balsas buvo ignoruotas.
„Scanorama“ negali likti nuošalyje. Festivalis visada rėmėsi tikėjimu, kad kinas yra daugiau nei pramoga – jis ugdo visuomenės jautrumą, formuoja kritinį mąstymą, saugo atmintį ir stiprina atsparumą“, – teigė organizatoriai.
„Prezidento globos vardas, kuris buvo suteiktas „Scanoramai“, mums nėra tik tuščias formalumas. Jis reiškia tikrą kultūros palaikymą, įsipareigojimą kūrėjams ir bendruomenei. Kai šio įsipareigojimo nelieka, globa praranda savo prasmę“, – rašė jie.
Apie šį festivalio „Scanorama“ sprendimą pasisakė ir žurnalistas, visuomenininkas Andrius Tapinas.
Anot jo, Prezidentūra pasirinko blogiausią įmanomą būdą tvarkytis su dar tik kylančia ir cunamį galinčia pasiekti krize.
„Prezidento patarėjas liepė Europos kino festivaliui „Scanorama“, kuri atsisakė Nausėdos globos, adekvačiai reaguoti ir pagrasino, kad šiandien padarius sprendimą, rytoj netektų dėl jo gailėtis“, – dėstė A. Tapinas.
Žurnalistas paragino žmones nelikti abejingiems ir palaikyti kultūros bendruomenę, kaip niekada anksčiau.
„Ir šitame kontekste yra neįtikėtinai svarbu, kad mes palaikytume kultūros žmones, kurie drįsta kovoti už savo vertybes. Ne tik viešumu, bet ir finansiškai.
Nusipirkau 10 „Scanoramos“ bilietų abonementą. Net nežinau, ar tuo metu būsiu Vilniuje, jeigu nebūsiu, rasiu kam padovanoti ir raginu visus padaryti tą patį. Išpirkti visus „Scanoramos“ bilietus, kad jiems nereikėtų sukti galvos dėl savo festivalio finansų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė žinomas vyras.
