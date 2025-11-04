Dėl Tapino teiginių apie Adomavičiaus veiksmus – naujausia žinia

„Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras patikrino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmajame policijos komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūno spalio 24 dieną priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Priimtame nutarime konstatuota, kad nebuvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 154 str. 1 d., 228 str. 1 d.“, – rašoma prokuratūros atsakyme Eltai.
Minėtuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose numatyta atsakomybė už šmeižimą ir piktnaudžiavimą.
Policijos nutarimas nepadėti tyrimo paliktas kaip teisėtas ir pagrįstas.
Policija rinko medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už piktnaudžiavimą ir šmeižimą.
Spalį „aušrietis“ I. Adomavičius kreipėsi į policiją dėl visuomenininko A. Tapino teiginių. Savaitę kultūros ministru dirbęs I. Adomavičius šmeižtu vadino viešai paskelbtus įtarimus, esą jis, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš ministerijos darbuotojų kompiuterių.
Visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo. Jame esą teigiama, jog dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigta, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
I. Adomavičius tuomet Eltai teigė, kad kreipėsi į pareigūnus dėl šmeižto ir dėl to, kad ištirtų, „kas vaikšto po ministeriją, nes reikia gaudyti, jei kažkas apsimeta ministrais“.
Vėliau jis tikino, kad dėl minėtų A. Tapino teiginių į teisėsaugą tikrai nesikreips. Persigalvoti privertė į prokuratūrą bei Valstybės saugumo departamentą (VSD) pasikreipusi opozicija.
Apie tai, kad ministru dirbęs I. Adomavičius gavo duomenų iš Kultūros ministerijos, užsiminė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Visgi, buvęs ministras tikina, kad jam į rankas pateko viešai prieinama informacija.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir VSD.
VSD prašymu pradėtas tyrimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų Kultūros ministerijoje pažeidimo. Tyrimą atlieka speciali komisija, kurią sudaro Kultūros ministerijos darbuotojai.
Naujausi komentarai