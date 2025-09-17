Pradedamas švęsti Čiurlionio gimtadienis: parodos, edukacijos ir renginiai

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMK) surengta turtinga istorinė paroda „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“ – šios didžiulės kultūros šventės dalis. LTMK direktorės Nidetos Jarockienės, dr. Nidos Gaidauskienės ir dr. Dariaus Kučinsko kuruojamoje parodoje išsamiai pristatomi šio genialaus kūrėjo gyvenimas ir veikla Vilniuje.
„Vos per pusę metų jis imasi visuomeninės veiklos, susibendrauja su Lietuvos šviesuomene, koncertuoja, kuruoja parodą, tapo, rašo publicistiką, kuria operą, įsimyli“, – pažymėjo parodos rengėjai.
Pasak jų, ekspozicija surengta pačioje Vilniaus širdyje – toje vietoje, kur M. K. Čiurlionis ne kartą ėjo savo kasdieniais takais, kur per produktyviai ir kūrybiškai praleistą laiką atsiskleidė Čiurlionio išskirtinė asmenybė. „Paroda leis Čiurlionį atrasti Vilniuje – tarp muzikos, tapybos, draugijų ir modernėjančio miesto vizijų“, – pasakojo N. Jarockienė.
Ekspozicijoje išryškėja XX a. pradžios tautinį atgimimą patiriančio Vilniaus kontekstas, matomos nuotraukos, laiškai, spaudos ištraukos, paveikslų reprodukcijos ir daug muzikos, nestinga instaliacinių momentų, leidžiančių tautinį ir kūrybinį proveržį pajusti visomis juslėmis.
„Parodoje gausu interaktyvių elementų. Čia lankytojai aptiks laivą, ošiančią jūrą, vandenyno būgną, taps choro dalimi, prisilies prie M. K. Čiurlionio kūrybą lydėjusių stichijų“, – sakė LTMK direktorė.
Ekskursijos su gidu plačiau atveria stichijas, erdves juslėms ir atgaivina eksponatus
Nors ateinančio šventinio savaitgalio renginių muziejuje registracija jau sustabdyta, tačiau parodą aplankyti bus galima ir savarankiškai lankantis muziejuje, vėliau bus galimybė užsiregistruoti į kitas ekskursijas, kurias ves LTMK gidė Viktorija Ragulytė.
„Patiriant parodą su gidu ar per edukacinius elementus, eksponatai „atgyja“, jie įgauna konteksto, o svarbiausia – užsimezga asmeniškas ryšys su vienu ar kitu eksponatu, pristatomos asmenybės gyvenimo faktai. Tokia parodos patirtis įtraukia, sudomina, gali išjudinti ar net sudrebinti mintis, emocinį pasaulį. Lieka neišdildomi prisiminimai“, – pastebėjo N. Jarockienė, kviesdama parodą ne tik apžiūrėti, bet ir sudalyvauti ją lydinčiuose interaktyviuose edukaciniuose iššūkiuose, ekskursijose, renginiuose.
Subalansuota suaugusiems, bet tinka visiems
Pasak N. Jarockienės, ekskursijos yra subalansuotos suaugusiam klausytojui, tačiau tinkamos ir jaunimui, vyresnio amžiaus vaikams. Jos manymu, suaugusiesiems turėtų būti įdomus M. K. Čiurlionio gyvenimas sostinėje, čia vykę jo koncertai, apsilankymai įvairiuose kultūros renginiuose, užmegztos pažintys su dailininkais, muzikais, literatais, kitais svarbiais visuomenės veikėjais.
„Juk menininkas įsitraukė į diskusijas, kokie turėtų būti „Tautos namai“, rašė straipsnius apie dailę ir apie muziką, su sužadėtine Sofija Kymantaite dalijosi operos „Jūratė“ sumanymais. Greta Lietuvių dailės draugijos Čiurlionis bendradarbiavo ir su kitomis organizacijomis“, – parodoje slypinčias istorijas atskleidė N. Jarockienė.
Ji priduria, kad būtent ekspozicijos užduočių kelias, kurį gali įveikti kiekvienas parodos lankytojas, skirtas jaunesniam žiūrovui ir dalyviui. „Vaikai bus kviečiami iš kaladėlių statyti miestą, ant šviesos stalo paviršiaus kurti savo paveikslo versiją, piešti, svajoti, įamžinti bičiulį portrete“, – sako pašnekovė. Ji teigia, kad užduočių kelias driekiasi per visą parodą ir leidžia detaliau susipažinti su Čiurlionio kūryba bei patiems patirti kūrybos džiaugsmą per praktines užduotis. Parodoje lankytojai raginami reflektuoti tokiomis temomis, kaip vidinė šviesa, draugystė, kūryba ir pajusti terapinį minčių poveikį bei lavinti gebėjimą įvardyti jausmus.
Šventė pasklis po visą Lietuvą – nuo Vilniaus iki mažiausių miestelių
Kultūrinį pasaulį atskleisti ir M. K. Čiurlionį pažinti padės ne tik LMTK paroda: beveik trisdešimtyje Lietuvos vietovių vyks per 250 įvairių veiklų – menininkai atvers savo dirbtuves, vyks atviros repeticijos, ekskursijos M. K. Čiurlionio keliais, netradiciniai pasivaikščiojimai po teatrų užkulisius ir kt.
Pavyzdžiui, gyvenantieji ar besilankantys Dzūkijoje galės kūrybiškai laiką praleisti Alytuje vyksiančiose molio, lėlininko ar komiksų dirbtuvėse, patirti Druskininkuose vyksiančią kultūrinę edukaciją „Jūra miške“, sudalyvauti orientaciniame žaidime ar pasivaikščioti „Čiurlionio keliu“ su žymiausia krašto gide Aušra Česnulevičiene, Varėnoje – prisijungti prie etnokultūrinės akcijos „Visa Lietuva šoka 2025“ ir kt. Žemaitijoje – Plungėje, Rietave ir kt. – atrasti kultūrą ir kūrybiškumą kvies edukaciniai užsiėmimai „M. K. Čiurlionio pėdsakais Kuliuose“, Čiurlionio ir jo žmonos Sofijos patirtimis paremtos ekskursijos.
Šiauliai, Panevėžys ir kitos šiaurės Lietuvos, Aukštaitijos vietovės, kaip ir Vilnius, Kaunas, Klaipėda, taip pat kviečia keliauti į dešimtis skirtingų edukacinių veiklų (nuo atvirų baleto pamokų, paskaitų iki žygių ar protmūšių).
