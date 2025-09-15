Prasideda jubiliejinis 30-asis Knygos pristatymo konkursas

Konkurso tikslas – populiarinti vertingą lietuvių ir užsienio šalių literatūrą, skatinti visuomenę kūrybiškai ir kritiškai vertinti informaciją bei įtaigiai pristatyti knygas pasitelkiant skaitmenines technologijas. Dalyviai – pavieniai asmenys arba komandos iki penkių narių – kviečiami sukurti aukštos kokybės vaizdo įrašą, kurio trukmė neviršytų 5 minučių. Dalyvaujančių amžius nėra ribojamas, todėl savo talentus gali realizuoti visi – nuo moksleivių iki senjorų.
Kūrybiškumas šiame konkurse neturi ribų. Galite kurti animaciją, montažą, mini spektaklį, monologą ar reklaminį klipą. Eksperimentuokite, žaiskite formomis ir leiskite savo vaizduotei paversti skaitymą gyvu, įtraukiančiu pasakojimu.
Komisijoje žinomi veidai – žodžio ir vaizdo profesionalai
Šiemet dalyvių kūrybinius darbus vertins ir geriausius rinks kompetentinga bei puikiai žinoma komisija: aktorius, dramaturgas ir režisierius – Aleksandras Špilevojus, vertėjas, humoristas – Paulius Ambrazevičius bei viena populiariausių vaikų ir paauglių rašytojų – Ignė Zarambaitė. Komisija išrinks keturis pagrindinių prizų laimėtojus, o dar tris nugalėtojus savo balsais lems socialinio tinklo „Facebook“ vartotojai. Be pagrindinių prizų, dalyvių laukia ir specialios nominacijos: už originaliausia bibliotekoje nufilmuotą darbą, įtaigiausią paauglių literatūros knygos pristatymą bei kūrybiškiausią vaizdo montažą.
Konkurso ašis – skaitymo kultūros puoselėjimas
Šiemet Knygos pristatymo konkursas mini 30-ąją sukaktį. Organizatoriai džiaugiasi, kad per tris dešimtmečius konkursas kasmet pritraukia daugybę dalyvių ir išlieka aktualus.
„Didžiuojamės, kad per tokį ilgą laikotarpį konkursas pritraukė daugiau nei kelis tūkstančius įvairaus amžiaus skaitytojų ir knygų gerbėjų. Nuo pandemijos laikų konkursas keitė savo formą – tradiciniai fiziniai knygų pristatymai užleido vietą filmukų formatui. Tai suteikia galimybę įtraukti skaitytojus iš visos Lietuvos, leidžia dalyvauti net ir tiems, kurie jaučia scenos baimę ir mieliau renkasi perteikti savo įspūdžius apie skaitytas knygas vaizdo įrašo formatu.
Knygos pristatymo konkurso tikslas visuomet buvo ir yra puoselėti skaitymo kultūrą, skleisti žinią apie kokybišką, vertingą literatūrą bei skatinti visuomenę dalintis savo nuomone ir rekomendacijomis apie tai, kokie tekstai juos sužavėjo ir įkvėpė“, – teigė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kultūros projektų vadovė bei konkurso koordinatorė Urtė Šulskienė.
Kviečiame visus drąsiai įsitraukti į konkursą, eksperimentuoti su formomis ir dalintis savo įspūdžiais. Kaip ir kiekvienais metais, dalyvius džiugins gausybė prizų – nuo knygų, stalo žaidimų iki kūrybinių ir edukacinių rinkinių. Konkursas – puiki proga ne tik pasidalinti kūryba, bet ir prisidėti prie skaitymo kultūros puoselėjimo.
Konkurso nuostatus rasite ir savo pristatymą galite įkelti adresu: kpk.savb.lt.
Daugiau informacijos – Knygos pristatymo konkurso „Facebook“ paskyroje.
Darbų pateikimo terminas – iki 2025 m. lapkričio 23 d., rezultatai bus paskelbti 2025 m. gruodžio 19 d.
