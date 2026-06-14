Premjerė ir kultūros ministrė sveikina 75-metį minintį režisierių Algimantą Puipą

Premjerė palinkėjo kūrybingų ateities dienų.
„Visi Jūsų sukurti filmai ženklina lietuviškojo kino raidą ir sudaro aukso fondą. Esate itin produktyvus ir labiausiai literatūrai ištikimas režisierius. Kritikai pažymi Jūsų kūrybos poetiškumą ir vaizdo plastiką, o žiūrovai žavisi tragikomiškomis intonacijomis bei įtaigiais moterų vaidmenimis. Esate pripažintas ir įvertintas reikšmingais apdovanojimais tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje“, – sakoma I. Ruginienės sveikinime.
Ji palinkėjo didžiausios sėkmės ieškant naujos raidės kino abėcėlėje.
Pasak kultūros ministrės, režisieriaus kūrybinis kelias – ištisa, nepaprastai ryški Lietuvos kino epocha.
„Jau penktą dešimtmetį turtinate mūsų kultūrą filmais, išsiskiriančiais unikalia, iš pirmųjų kadrų atpažįstama vizualine kalba ir gilia psichologine pajauta“, – sveikinime sako ministrė.
V. Aleknavičienės teigimu, savo filmuose A. Puipa kuria savitą, supoetintos realybės pasaulį, kuriame subtiliai susipina melancholija, ironija ir žmogaus prigimties slėpiniai.
Anot jos, šis autorinis braižas ryškiai atsispindi ir režisieriaus meistriškose literatūros kūrinių ekranizacijose.
„Ypatingos padėkos vertas Jūsų atsidavimas pedagoginiam darbui – ačiū, kad dalindamasis savo meistriškumu formuojate Lietuvos kino ateitį“, – sako ministrė.
Naujausi komentarai