Premjerės patarėjas: į kultūrininkų kvietimą susitikti žiūrime labai pozityviai

„Šiandien kaip niekad svarbu stiprinti dialogą tarp Vyriausybės ir kultūros bendruomenės, ieškoti bendrų sprendimų ir sąlyčio taškų. Į kultūrininkų kvietimą žiūrime labai pozityviai ir iš karto reaguojame“, – Eltai sakė T. Vinokuras.
„Šiuo metu neformaliai derinamės dėl tinkamiausio susitikimo formato – laiko, dalyvių ir vietos“, – pridūrė ministrės pirmininkės patarėjas.
Kaip skelbta anksčiau, jau daugiau nei mėnesį protestuojantys kultūros bendruomenės atstovai savaitės pradžioje raštu kreipėsi į premjerę, prašydami skubaus susitikimo, tačiau ministrė pirmininkė į šį prašymą trečiadienio rytą dar nebuvo sureagavusi, LRT radijui tuomet sakė Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Savo ruožtu Vyriausybės vadovės patarėjas sako, jog į kvietimą formaliai planuojama atsakyti tada, kai bus suderintas susitikimo formatas.
„Kai tik viską suderinsime, atsakysime ir formaliu būdu“, – teigė T. Vinokuras.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
