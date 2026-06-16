 Prezidentas reiškia užuojautą dėl disidentės Danutės Keršiūtės-Pečeliūnienės mirties

Prezidentas reiškia užuojautą dėl disidentės Danutės Keršiūtės-Pečeliūnienės mirties

2026-06-16 10:33
ELTOS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvės, disidentės Danutės Keršiūtės-Pečeliūnienės mirties.

<span>Prezidentas reiškia užuojautą dėl disidentės Danutės Keršiūtės-Pečeliūnienės mirties</span>
Prezidentas reiškia užuojautą dėl disidentės Danutės Keršiūtės-Pečeliūnienės mirties / Magnific.com nuotr.

„D. Keršiūtė-Pečeliūnienė savo gyvenimu ir veikla liudijo, kad laisvas, spausdintas žodis – galingesnis už nuožmiausią cenzūrą. Jos dėka Lietuvos žmones pasiekė daugelis antisovietinių leidinių, budinusių nepriklausomą mąstymą ir laisvės troškimą. Patyrusi daugelį areštų ir tardymų, ji mums visiems paliko neprilygstamą drąsos ir žmogiškojo orumo pavyzdį“, – pranešime cituojamas prezidentas.

D. Keršiūtė-Pečeliūnienė 1998 m. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

Apie tai, jog mirė D. Keršiūtė-Pečeliūnienė, pirmadienio vakarą pranešė naujienų portalas Lrt.lt. Tai portalui patvirtino velionei artimas asmuo. 

Šiame straipsnyje:
Danutė Keršiūtė-Pečeliūnienė
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