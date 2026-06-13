Privatus fondas su nacionaliniu muziejumi kurs Lietuvos migracijos muziejų

Anot fondo pranešimo, naujasis muziejus taps nuolatine erdve pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą.
Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.
Pagrindą muziejui sudarys moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją – nuo XIX amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos.
„Lietuvos istorija neapsiriboja valstybės sienomis. Per daugiau nei pusantro šimtmečio milijonai lietuvių kūrė gyvenimus įvairiose pasaulio šalyse, steigė verslus, prisidėjo prie mokslo pažangos, kūrė kultūrą ir garsino Lietuvos vardą. Norime sukurti vietą, kuri parodytų, kad pasaulyje gyvenantys lietuviai yra neatsiejama mūsų valstybės istorijos dalis“, – sakė „Janukonio Fondo“ vadovas Ignas Janukonis.
Anot jo, muziejus sieks ne tik pasakoti apie išvykimą iš Lietuvos, bet ir atskleisti pasaulinės Lietuvos mastą bei reikšmę, pasakoti apie asmenybes, atrasti netikėtų faktų ir didžiuotis lietuvių pasiekimais pasaulyje.
Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovų teigimu, naujasis muziejus suteiks galimybę ilgalaikėje perspektyvoje plėtoti visuomenei itin aktualią temą.
„Paroda „Pasaulio dydžio Lietuva“ parodė, kad migracijos istorija žmonėms yra svarbi ir asmeniškai paliečianti tema. Naujasis muziejus suteiks galimybę šį pasakojimą plėtoti nuolat, pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir išlaikant aukščiausius akademinius standartus“, – teigė Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė.
Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška.
Projekto iniciatoriai tikisi, kad Lietuvos migracijos muziejus taps ne tik nauja kultūros erdve, bet ir svarbia vieta dialogui apie Lietuvos praeitį, dabartį bei pasaulyje išsibarsčiusios tautos ateitį.
2025 metais Kultūros ministerija „Janukonio Fondui“ suteikė mecenato vardą.
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