Ruginienė: rastas finansavimas Čiurlionio parodai Japonijoje

„Noriu pasidžiaugti, kad pavyko rasti sprendimą dėl finansavimo – M. K. Čiurlionio kūrybos parodos organizavimas Japonijoje bus užtikrintas! Tai vienas reikšmingiausių Lietuvos kultūros projektų šioje šalyje, tad išspręsti šį klausimą buvo ir garbės reikalas. Džiaugiuosi, kad tai pavyko pasiekti“, – feisbuke antradienį rašė ministrė pirmininkė.
Įraše ir vėliau paklausta žurnalistų ji nenurodė finansavimo šaltinio.
„Šiai dienai tikrai pats lėšų šaltinis nėra svarbus, nes ieškosime iš įvairių“, – tikino premjerė.
Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus anksčiau skelbė, kad kitąmet suplanuotas renginys Tokijuje „Čiurlioniui 150“ gali neįvykti, nes neturi užtikrinto finansavimo iš Kultūros ministerijos.
Pasak muziejus vadovės, išlaidos buvo neįtrauktos į 2026–2028 metų valstybės biudžeto projektą, nors dėl biudžeto su Lietuvos institucijomis yra deramasi jau dvejus metus.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejaus teigimu, Japonijos pusė savo ruožtu laikosi visų įsipareigojimų – kuriamas parodos katalogas, jau nuo liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.
Premjerė taip pat žadėjo dėti pastangas, jog finansavimas kultūros sektoriui augtų.
Pagal Seimui pateiktą kitų metų valstybės biudžeto projektą Kultūros ministerijai 2026-aisiais numatyta beveik 256 mln. eurų, tačiau po trejų metų – 200 mln. eurų.
„Ne tik šitas vienas projektas (M. K. Čiurlionio kūrybos paroda Japonijoje – BNS) yra svarbus. Yra daugybė projektų, kurie šiai dienai pagal pateiktą biudžetą, deja, nebuvo įvertinti. Paveldėjau tokią situaciją, deja, tai turiu imti į savo rankas ir grąžinti status quo“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Istorinė paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“, suplanuota kitų metų kovo 28– birželio 14 dienomis ir pirmą kartą pristatys lietuvių menininką Japonijos nacionaliniame muziejuje.
Ji įtraukta į Vyriausybės patvirtintą programą „Čiurlioniui 150“, skirtą 150-osios M. K. Čiurlionio metinėms.
Lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas M. K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Senojoje Varėnoje. Jis mirė 1911-ųjų balandžio 10-ąją netoli Varšuvos, palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.
M. K. Čiurlionis laikomas žinomiausiu šalies menininku, sukūrusiu eilę tapybos, grafikos kūrinių. Jo muzikos palikimą sudaro simfoninė, chorinė ir fortepijoninė muzika, kūriniai styginių ansambliams ir vargonams.
Naujausi komentarai