 Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena

2025-09-17 12:42
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 23 d. minėsime Lietuvos žydų genocido atminimo dieną. Kultūros ministerija skelbia minėjimo renginių programą.

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

2025 m. rugsėjo 19 d. (penktadienis)

11.00 val. Minėjimas „Atminties kelias“. Rūdininkų aikštė, Vilnius.

11.30 val. Atminties kelio eisena nuo Rūdininkų aikštės iki Vilniaus geležinkelio stoties.

12.15 val. Atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stoties link Panerių memorialo.

12.30 val. Minėjimas ,,Atminties kelias“ Panerių memoriale, Agrastų g. 15, Vilnius.

2025 m. rugsėjo 23 d. (antradienis)

Atminimo vakaras Kauno IX forto muziejuje. Žemaičių pl. 75, Kaunas

18.30 val. Nemokama ekskursija „Holokaustas Lietuvoje“ Kauno IX forto muziejuje.

19.30 val. Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija Kauno IX forto muziejuje ir memorialiniame komplekse.

2025 m. rugsėjo 25 d. (ketvirtadienis)

14.00 val. Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Agrastų g. 15, Vilnius.

