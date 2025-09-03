Šarūnas Birutis: kultūriniai mainai su Vokietija leis abiem šalims geriau vienai kitą pažinti

Taip jis kalbėjo Berlyne susitikęs su Vokietijos kultūros ministru Wolframu Weimeriu, trečiadienį pranešė Kultūros ministerija.
Pranešama, kad ministrų susitikime pagrindinis dėmesys skirtas 2027–2028 metais planuojamiems kultūriniams mainams tarp Lietuvos ir Vokietijos.
„Gyvename laikais, kai kultūrinis dialogas tampa neatsiejama saugumo ir atsparumo dalimi. Sutvirtinome politinį pamatą Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių mainų programai, kuri, tikiu, atvers naujas galimybes mūsų menininkams, institucijoms ir abiejų šalių visuomenėms artimiau pažinti vieniems kitus“, – pranešime cituojamas Š. Birutis.
„Baigdamas savo kaip kultūros ministro darbą, galiu drąsiai teigti, kad tai prasminga investicija į bendrą ateitį, grįstą abipusiu supratimu ir bendromis vertybėmis“, – teigė jis.
Anot ministerijos, reikalingas naujas dvišalių santykių lygmuo, kuriame „kietoji galia“ – Vokietijos brigada Lietuvoje – turi būti papildyta „kultūros galia“.
Pranešima rašoma, kad nuspręsta patvirtinti bendradarbiavimo dėl šios programos pagrindus ir organizuoti dvišalius susijusių institucijų ir kultūros organizacijų atstovų vizitus bei pradėti detalesnius programos planavimo darbus.
Kaip rašė BNS, šis vizitas vyksta įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas Lietuvos santykių su Vokietija strategines gaires.
Jose pabrėžiama, kad naujoje Europos saugumo architektūroje Vokietija tampa svarbiausia Lietuvos saugumo atrama, tad būtina stiprinti abiejų visuomenių ryšius per kultūrą, kurti abipusiai artimas ir palankias kultūrines sąlygas, didinti atsparumą dezinformacijai ir istorijos klastojimui.
Tai paskutinis Š. Biručio vizitas baigiant darbą Kultūros ministerijoje.
Jis nesulaukė siūlymo tęsti darbą Ingos Ruginienės Vyriausybėje. Lietuvos socialdemokratų partija į kultūros ministres teikia Seimo narės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą.
