Savaitė su bulve: beieškant moters tapatybės

Tarp pareigos ir norų
Rugsėjo 8–14 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) padalinyje, Vinco Kudirkos muziejuje savąjį projektą vykdysianti L. I. Stankaitytė pasirengusi per 56 valandas nuskusti apie 500 kg bulvių. Po performanso jos bus padovanotos aplinkiniams senelių namams ir labdaros valgykloms. Iš šio pasikartojančio, tradiciškai moteriai priskiriamo veiksmo ims formuotis nesibaigianti pasaka apie moters gyvenimą, jos vaidmenis ir išgyvenimus šiuolaikinėje visuomenėje.
„Tai ne tik performansas – tai mąstymo atspindys, – sako L. I. Stankaitytė. – Vaidmenų, kuriuos privalome atlikti, yra tiek daug, kad kartais pamirštame, kiek mūsų pačių lieka po visų „turi“ ir „privalai“.
Anot menininkės, šis lėtas, monotoniškas bulvių skutimo ritmas leidžia pamatyti, kaip kasdieniai veiksmai užauga iki viso gyvenimo istorijos. „Tai būdas kalbėti apie darbą, kuris dažnai laikomas savaime suprantamu, bet iš tiesų formuoja mūsų tapatybę. Noriu, kad žiūrovas pamatytų save šiame veiksme, atpažintų patirtis, kurias galbūt slepia, ir suprastų, jog už paprastų gestų slypi sudėtingos istorijos“, – performanso tikslą aiškina autorė.
Kvietimas kalbėtis
Vaidmenų ir veiklos gausa nesiskundžia ir pati L. I. Stankaitytė, žinoma dėl savo kūrybinio universalumo ir inovatyvių projektų, kuriuose ji išryškina stiprų emocinį ir intelektinį užtaisą turinčius egzistencinius ir socialinius klausimus.
Lietuvių filologija, vaidybos bakalauras (kurso vadovas prof. Jonas Vaitkus), lyginamosios lietuvių filologijos magistras, sisteminės psichoterapijos praktika, aktorystė Vilniaus senajame teatre ir Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, asistavimas teatro ir dainų švenčių režisieriams, – ką bedarytų, L. I. Stankaitytė geba derinti meninę veiklą ir edukacines programas.
Monotoniškas bulvių skutimo ritmas leidžia pamatyti, kaip kasdieniai veiksmai užauga iki viso gyvenimo istorijos.
Savuoju performansu „Bulvė“ menininkė pakvies ne tik stebėti, bet ir dalintis šio performanso žinia savo aplinkoje, kalbėti jo kontekste apie lyčių vaidmenis, socialinį spaudimą, nematomą darbą ir kūrybos laisvę.
„Kiekvienas gali prisidėti savo buvimu, pasidalijimu mintimis, skaitymu, muzika ar pokalbiu, taip tapdamas gyva kūrybinio proceso dalimi. Atviras kalbėjimas inicijuoja veikti, todėl vieša nuomonė apie šį performansą suteikia drąsos tam, kam įprasta keistis“, – sako L. I. Stankaitytė.
Kūrybiška forma
Menininkę viso performanso metu lydės mados dizainerė, kostiumų dailininkė, meno projektų kuratorė Diana Sofija Kuzmickaitė. Ji pasirūpins vizualiniu performanso nuoseklumu, užtikrins, kad kiekviena bulviaskučio diena turėtų savitą, bet bendrą visumą kuriantį vaizdinį, ves edukacijas ir diskusijas su mokiniais apie kūno ir tapatybės suvokimą, mados ir sveikatos santykį, skatins atvirą bendravimą tarp kūrėjų ir bendruomenės.
„Man svarbu, kad performansas išliktų performanso ribose ir nevirstų teatrališku pasakojimu, kuriame kiekviena detalė būtų numatyta iš anksto. Mano tikslas – sukūrus performanso vizualumą eigoje išlaikyti tęstinumą, bet nekurti kasdien naujų personažų, kad procesas išliktų gyvas ir autentiškas“, – teigia D. S. Kuzmickaitė.
Pasak LNM generalinės direktorės Rūtos Kačkutės, šis meninis projektas organiškai įsilieja į muziejaus darbą kalbant apie moterų istoriją ir jos įvairovę, tačiau jau visiškai kita forma – ne parodomis, bet gyvu, kūnu išgyvenamu pasakojimu apie moters vaidmenis, jų kaitą ir išliekantį simbolinį krūvį.
„Džiaugiuosi, kad šiandien moterys nebėra tik „bulvių skutėjos“ – jos yra aktyvios visuomenės, verslo, kultūros veikėjos, kuriančios, inicijuojančios pokyčius ir drąsiai kalbančios apie savo patirtis", – sako R. Kačkutė.
Performansą gyvai bus galima stebėti rugsėjo 8–14 d. kasdien 10–20 val. (pertrauka 14-16 val.) Vinco Kudirkos muziejuje, Kudirkos Naumiestyje. Neturintiems galimybės apsilankyti šiųmetinėje mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, – tiesioginė performanso transliacija LNM „YouTube“ kanale.
(be temos)