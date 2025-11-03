Šiuolaikinio meno centro vadovė: kultūros bendruomenė tampa šio politinio eksperimento įkaite

Ji pabrėžia, kad net politinių krizių ar pereinamųjų laikotarpių metu ministrų komandos formuotos laikantis atsakomybės logikos – pirmiausia skiriant vadovą, kuris renkasi savo politinio pasitikėjimo komandą.
„Viceministrai yra artimiausi ministro komandos nariai, kuriems patikėta formuoti konkrečių kultūros sričių politiką, dirbti su bendruomenėmis, vadovauti darbo grupėms, taryboms, komisijoms. Tokios komandos negalima sukurti be ministro, nes tai paneigia patį politinio pasitikėjimo principą“, – pranešime cituojama viena iš asamblėjos iniciatyvinės grupės narių, Šiuolaikinio meno centro Sapiegų rūmų padalinio vadovė Gintautė Žemaitytė.
„Šiandien ši tvarka laužoma sąmoningai, o kultūros bendruomenė tampa šio politinio eksperimento įkaite“, – teigia ji.
Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad šią savaitę planuojama įdarbinti tris kultūros viceministrus. Tarp jų nebus nė vieno „Nemuno aušros“ atstovo.
Anot premjerės Ingos Ruginienės atstovo, Kultūros ministerijos politinė komanda skiriama anksčiau už ministrą dėl susiklosčiusios specifinės situacijos.
Kultūros protesto lyderių teigimu, valdantieji sąmoningai vilkina ministro skyrimą ir siekia išlaikyti kontrolę iki valstybės biudžeto patvirtinimo.
Anot jų, užuot ėmusis realių sprendimų pasirenkama imituoti veiksmus: formuojama viceministrų komanda, nors „politinės krypties ir atsakomybės centras šiuo metu neegzistuoja“.
„Vietoje konstruktyvaus dialogo ir pasitikėjimo stiprinimo pasirenkama imituoti darbą. Tai trumpalaikė taktika, kuri kainuoja valstybės institucijų reputaciją ir kultūros bendruomenės pasitikėjimą jomis“, – sako G. Žemaitytė.
Kultūros protesto atstovų teigimu, toks politinis žingsnis būtų „ydingo procedūrinio mechanizmo įtvirtinimas ir pavojingas signalas, atitolinantis nuo vertybėmis grįstos valstybės vizijos“, todėl Vyriausybė raginama sustabdyti viceministrų skyrimo procesą iki nuolatinio ministro paskyrimo ir grįžti prie „elementarios demokratinės tvarkos“.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinė grupė pabrėžia, kad nuo pat protesto pradžios siekė dialogo su Vyriausybe.
Kaip teigiama pranešime, praėjusią savaitę kultūros bendruomenė kartu su kultūros asociacijomis išsiuntė premjerei kvietimą susidariusiai situacijai aptarti, tačiau iki šiol sulaukė tik kvietimo susitikti su neįvardinta kultūros ministerijos politine komanda be ministro – „neaiškia struktūra, kuri šiuo metu neturi nei atsakomybės, nei sprendimų galių“.
Atsižvelgdama į tai, iniciatyvinė grupė teigia nusprendusi tokio formato susitikime nedalyvauti.
Kultūros bendruomenė taip pat kviečia politikus pripažinti kultūros sektoriaus vaidmenį valstybės gyvenime ir priimti sprendimus, kurie remtųsi kompetencija, o ne partiniais interesais.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors LSDP galiausiai nutarė perimt ministeriją iš aušriečių, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
Nuolatinio vadovo ministerija neturi mėnesį, o opozicija įtaria, kad paieška užtrunka, nes „Nemuno aušra“ daro jai įtaką.
