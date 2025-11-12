Su premjere susitikę kultūros asociacijų vadovai nusivylę: biudžete – 56 mln. eurų minusas

„Į ministrę pirmininkę dėl susitikimo kreipėsi 25 asociacijos. Pagrindinis buvo biudžeto klausimas. Kultūros biudžetas labai stipriai mažinamas. Per trejus metus, nuo 2026m. iki 2028 m., numatomas 56 mln. minusas“, – po trečiadienį vykusio susitikimo žurnalistams sakė Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos vadovė Edita Sabalionytė.
„Mes manome, kad tai yra kritinė situacija, kad su kultūros biudžetu šitaip elgtis negalima. Vyriausybės plane, programoje aiškiai nurodyta, kad kultūrą jie puoselės ir visaip kaip saugos. Mes labai tikimės, kad tai atsispindės ir veiksmais. O veiksmai, visų pirma, yra ir pinigų, biudžeto klausimas“, – pridūrė ji.
Savo ruožtu Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis akcentuoja, jog vien kitais metais kultūros sektoriaus veiklai planuojama skirti 14,5 mln. eurų mažiau nei šiemet. Tai, pasak jo, rodo, jog valdantieji mažina investicijas tiek į žmones, tiek į kūrybinius projektus.
„Lyginant su 2025 m., 2026 m. planuojama (skirti – ELTA) minus 14,5 mln. eurų veiklai (…). Ta veikla apima tiek biudžetinį sektorių, tiek labai daug nevyriausybinio sektoriaus (…). Tai yra mažėjanti investicija į žmones ir į kūrybinius projektus“, – žurnalistams sakė J. Staselis.
„Mes po kelerių metų galime pajusti, kad nebus, ką vežti į užsienį pristatyti Lietuvos kultūros, meno projektų. Tai yra esminis momentas“, – akcentavo jis.
Sako iš premjerės gavę pažadą ieškoti sprendimų
Susitikime dalyvavę asociacijų vadovai sako iš ministrės pirmininkės R. Ruginienės sulaukę pažado spręsti šį klausimą ir ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
„Premjerei pristatėme šitą kritinę situaciją ir labai tikimės, kad premjerė įsiklausys“, – teigė E. Sabalionytė.
„Gavome netvirtų pažadų (…), kad premjerė spręs klausimą ir kad ieškos papildomo finansavimo kultūros sričiai (…) Premjerė paminėjo, kad biudžetui grįžus į Vyriausybę, šitie klausimai bus persvarstomi“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
