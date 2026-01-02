Inga Ruginienė: aš tikrai nepataikausiu – esu kitokia premjerė

– Viešumoje jūsų įvaizdis yra šiltas, nes jūs daug šypsotės, juokaujate, nuo klausimų nesierzinate ir net koketuojate šiek tiek, po to siunčiate pranešimus Aliaksandrui Lukašenkai. Kokio žanro yra Inga Ruginienė?
– Tokio mišraus, nes galiu būti ir griežta, kai reikia, o tokių momentų per šiuos mėnesius buvo. Galbūt tai vyko už uždarų durų labiau, nes aš nemėgstu viešai reikšti pastabų arba bartis. Turime tam tikrus formatus, kur galime griežčiau pasišnekėti ir su komanda, ir su tarnybomis, tad rezultatų tikrai žinau, kaip siekti. Tačiau savo empatijos ir šypsenos negaliu atsisakyti, nes esu toks žmogus.
– Kaip reaguojate į komentarus, kad trūksta dalykiškumo?
– Esu ne vieną kartą minėjusi, kad visų galvose yra susidaręs tam tikras premjerės stereotipas. Metai iš metų visi bandė tilpti į šį stereotipą, nes esi viešas žmogus ir reaguoji į visuomenės nuomonę, tad, matyt, labai norisi pataikauti. Aš sakiau, kad tikrai nepataikausiu, esu kitokia premjerė ir manau, kad tai atneša savų pliusų.
